یک کارآفرین ایرانی مالک اولین توییت تاریخ شد

به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه ایندیپندنت، جک دورسی بنیان‌گذار شبکه اجتماعی توییتر در یک مزایده دیجیتال اولین توییت خود را به قیمت بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار به سینا استوی (Sina Estavi) کارآفرین ایرانی و مدیرعامل شرکت رمزارز بریج اوراکل فروخت.

تمام پول حاصل از این حراجی، طبق قرار قبلی، به خیریه‌ای اهدا می‌شود که با شیوع کرونا در کشورهای فقیر آفریقایی مبارزه می‌کند.

اولین توییت دورسی ۲۱ مارس سال ۲۰۰۶ در حساب توییتری وی منتشر شد؛ این توییت متن کوتاهی دارد: صرفا جهت راه اندازی توییترم (just setting up my twttr).

اواسط اسفندماه سال گذشته بود که خبر آمد با گذشت ۱۵ سال این توییت به عنوان یک امضای دیجیتال منحصربه‌فرد در وبسایت Valuables که به فروش توییتها به عنوان رمزهای غیرقابل معاوضه یا ان اف تی اختصاص دارد، به فروش گذاشته شده است. رمزهای غیرقابل معاوضه مثل امضاهای دیجیتالی هستند که مالکیت یک فرد بر تصاویر ویدئوها و دیگر رسانه های آنلاین را تایید می‌کنند اما ماهیت فیزیکی ندارند.

سینا استوی پس از آن که با پشت سر گذاشتن جاستین سان، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت بیت تورنت، سرانجام توانست مالکیت توییت دورسی را به دست آورد، درباره این توییت نوشت: این فقط یک توییت نیست. فکر می‌کنم سالها بعد مردم تازه ارزش واقعی آن را خواهند فهمید. درست مثل تابلوی مونالیزا.

وی در ادامه افزود از این که پولی که برای خرید این توییت پرداخته در راه خیریه صرف می‌شود، خوشحال است.

توییت فروخته شده همچنان روی پلتفرم توییتر برای عموم کاربران در دسترس خواهد بود و دورسی هر زمان که اراده کند می‌تواند آن را پاک کند! می‌پرسید تکلیف خریدار چه می‌شود؟ وی یک گواهینامه دیجیتال شامل فراداده توییت اصلی دریافت می‌کند که به تایید شخص دورسی رسیده است.

استوی چندی پیش نیز با پرداخت ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار یکی از توییت‌های جدید ایلان ماسک مدیرعامل شرکت تسلا را خریداری کرده بود.