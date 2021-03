به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، مجموعه ویدئویی هفت‌قسمتی تک‌نگاری از تهران تا رم؛ سفری از دریچه هنر From Tehran to Rome. A Journey through Art جدیدترین فعالیت سفارت ایتالیا در ایران برای تاکید بر پیوندهای فرهنگی و هنری دو ملت ایران و ایتالیا بعدازظهر دیروز (پنج‌شنبه، ۲۸ اسفند) در محل اقامت سفیر این کشور در تهران با حضور شمار معدودی از هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رونمایی شد.

این مجموعه که توسط سفارت ایتالیا و با همکاری یاسمین زندیه و احسان رونق تولید شده است به آثار و زندگی هفت هنرمند معاصر شامل پنج هنرمند ایرانی و دو هنرمند ایتالیایی می‌پردازد که گذشته و آموزش هنری آنها متاثر از هنر و فرهنگ دو کشور بوده است؛ در این مجموعه هر قسمت یک نفر معرفی می‌شود.

در این رونمایی تیزر کوتاهی از معرفی مجموعه و اولین قسمت آن در مورد بیژن بصیری به نمایش درآمد.

جوزپه پرونه، سفیر ایتالیا در ایران، در این مراسم هدف از تولید مجموعه یادشده را واکاوی و تاکید بر عمق ارتباط ایران و ایتالیا به خصوص در زمینه هنرهای تجسمی دانست و خاطرنشان کرد که دو کشور پیوند دیرینه‌ای در این زمینه دارند. بررسی نقش هنرمندان در جامعه امروز و اهمیت دیپلماسی فرهنگی موضوعی بود که بعد از نمایش اولین قسمت در مورد آن بین حضار بحث شد.

اولین قسمت از این مجموعه به نام یکی از آثار بصیری به نام تپش نام گرفته است که خود از تجربه هنری بصیری از کوه وزوویوس از معروف‌ترین آتشفشان‌های فعال ایتالیا و اشکال مختلف گذازه‌های آن الهام گرفته و خلق شده است. بصیری خروج گدازه‌ها را از اتشفشان به خلق اندیشه در مغز انسان تشبیه می کند.

بیژن بصیری در سال ۱۳۳۳ در تهران متولد شد و در سن بیست‌ویک سالگی به ایتالیا مهاجرت و در آکادمی هنرهای زیبا در رشته طراحی صجنه رم در بیشتر اثار او امروز در بنیاد بصیری در رم نگهداری می شود.

بعضی از آثار او در ایران در موزه هنرهای معاصر به نمایش درامده است. مهم ترین نمایشگاه مجموعه آثار او عبارتند از: نمایشگاه تپش در پنجاه و هفتمین دوسالانه ونیز (۲۰۱۷)، شهاب‌سنگ در پنجاه‌وهشتمین دوسالانه ونیز (۲۰۱۹)، آثار حجمی، تابلوهای نقاشی و چیدمان این هنرمند با عنوان مطلق موزه هنرهای معاصر ایران (تیر ۱۳۹۴) و مجموعه نور در گالری آن همان سال و موزه هنرهای معاصر آبادان به نام معبد سرنوشت (۱۳۹۵).

قسمت‌های دیگر این مجموعه‌مستند که هر کدام حدودا ۱۰ دقیقه است و شامل تصاویری از آثار این هنرمندان، گفت‌وگوهای کوتاه با آنان و با کارشناسان هنری مطرح و مطلع از آثارشان همراه با راوی (به زبان انگلیسی) و زیرنویس انگلیسی و فارسی است، به آثار یک هنرمند می پردازد و به تدریج منتشر خواهند شد.

محسن وزیری مقدم، پیر پائولو پتی Pier Paulo Patti، اکبر میخک، بهمن محصص، خسرو خورشیدی و وینچنسو بیانگینی Vincenzo Bianchini دیگر هنرمندانی هستند که این مجموعه نگاهی به آثار و زندگی هنری آنها دارد.

تیزر این مجموعه و اولین قسمت ان در حساب‌های کاربری سفارت ایتالیا در ایران در شبکه های اجتماعی توییتر، یوتیوب و اینستاگرام در دسترس است.