در این گزارش ۵ ماده غذایی را که بیشترین ضرر را برای سلامت زنان بالای ۴۰ سال دارند، به اختصار معرفی می‌کنیم.

۱- نوشیدنی‌های حاوی قند

آب میوه‌های غیرطبیعی، سودای رژیمی یا عادی، چای سرد و لیموناد نمونه‌هایی از نوشیدنی‌های حاوی قند است که برای زنان بالای ۴۰ سال بسیار مضر هستند. در تحقیقات مختلف بین مصرف مستمر نوشیدنی‌های حاوی قند و ابتلا به بیماری‌های قلبی، آرتروز، دیابت نوع ۲ و چاقی ارتباط معناداری کشف شده است.

۲- پروتئین‌های کاهش وزن

تاکنون محصولات مختلفی با عنوان پروتئین کاهش وزن تولید و عرضه شده‌اند. این پروتئین‌ها به شکل قطعات کوچک بسته‌بندی شده و مدعی هستند امکان کاهش وزن و دستیابی وزن ایده‌آل را برای مصرف کننده فراهم می‌کنند، اما اغلب این محصولات حاوی قند مصنوعی و روغن پالم هستند که به اندازه یک تکه شکلات برای سلامتی مضر است.

۳- گوشت فرآوری شده

انواع سوسیس و کالباس حاوی نیترات‌های عامل سرطان و مقادیر زیادی سدیم هستند که موجب افزایش فشار خون می‌شود. بر اساس تحقیقاتی که در نشریه European Cytokine Network منتشر شده است، نیترات سدیم موجب افزایش استرس اکسیداتیو در نتیجه تخریب کلاژن و الاستین موجود در پوست می‌شود.

۴- سیب‌زمینی سرخ شده

دوران استفاده از روغن داغ برای پخت و پز به پایان رسیده است. بر اساس تحقیقاتی که در نشریه Canadian Journal of Dietetic Practice and Research منتشر شده است، داغ کردن روغن می‌تواند موجب کاهش چربی‌های غیراشباع موجود در روغن شود. این نوع چربی‌ها برای قلب مفید هستند و پوست و مفاصل را تغذیه می‌کنند. علاوه بر این مواد غذایی سرخ شده از جمله سیب زمینی می‌تواند به افزایش وزن منجر شود.



۵- شیرینی‌ها

انواع کلوچه‌، کاپ کیک و مافین حاوی مقادیر زیادی قند هستند که تاثیرات منفی قابل توجهی بر فرایند پیری دارد. به اعتقاد متخصصان، گلوکز و فراکتوز موجود در این خوراکی‌ها می‌تواند کلاژن و الاستین پوست را تخریب کند و موجب تشکیل چین و چروک در پوست شود.

وقت‌گذرانی با افراد منفی‌نگر، مقایسه خود با دیگران، خانه و اتاق خواب نامرتب، بردن تجهیزات الکترونیکی به اتاق خواب، خواب شبانه ناکافی، وابستگی به قرص خواب، روزمرگی،‌ روابط عاطفی سرد با همسر و بی‌توجهی به سلامتی از جمله ‌عادت‌های غلطی است که باید قبل از ورود به چهل‌سالگی ترک شوند.

برخی دیگر از عادت‌های غلط که باید ترک شوند:

خوردن تنقلات ناسالم در آخر شب

خوردن تنقلات ناسالم قبل از خواب یکی از مهمترین دلایل افزایش سایز دور کمر است. مطالعات جدید نشان می‌دهد زمانی که قبل از خواب تنقلات ناسالم می‌خورید، بدن زمان کافی برای سوخت و ساز ندارد و آنزیم مهمی که باعث ترمیم پوست می‌شود، مختل می‌شود. بنابراین برای داشتن پوست صاف و بدون چروک بعد از چهل سالگی، سه تا چهار ساعت قبل از خواب چیزی نخورید.

تبعیت از رژیم غذایی نامتعادل

پیروی از رژیم‌های غذایی نامتعادل اشتباهی است که باید پس از چهل‌سالگی ترک شود. برای کاهش وزن باید از رژیم‌های متعادل، تحت نظر پزشک و ورزش منظم کمک گرفت. رژیم های غذایی شدید و لاغر و چاق شدن مداوم یکی از مهمترین دلایل ایجاد چروک پوستی و ریزش مو است.

نخوردن صبحانه

نخوردن صبحانه باعث ایجاد نوسانات قند خون در طول روز می‌شود و سطح انرژی را کاهش می‌دهد. از طرفی افراد که صبحانه نمی‌خورند، در طول روز پرخوری می‌کنند و تمایل به میان‌وعده‌های ناسالم دارند.



استفاده مداوم از فست فود

شاید مصرف فست فود به طور محدود باعث تنوع شود، ولی مصرف آن به طور مستمر نتیجه‌ای جز چاقی، افزایش کلسترول و قند خون و پوستی کدر ندارد. مصرف فست فود را تا حد امکان کاهش دهید.

مصرف غذاهای کنسروی

غذای کنسروی حاوی مقادیر بلای نمک، چربی و افزودنی هستند. از طرفی نگهداری غذا در ظروف آلومینیومی باعث اختلال در عملکرد تیروئید می‌شود.

مصرف شکر و کربوهیدرات‌های فرآوری‌شده

مطالعات مختلف مضرات شکر و کربوهیدرات‌های فرآوری شده که در انواع شیرینی و کیک استفاده می‌شوند را تایید کرده‌اند. این مواد غذایی علاوه بر اضافه وزن و دیابت نوع دو، احتمال بروز آلزایمر را افزایش می‌دهند.

همراهی با کودکان در مصرف خوراکی

همراهی با کودکان در مصرف خوراکی‌هایی مانند پاستیل، شکلات، آبنبات و اسنک یکی از اشتباهاتی است که اغلب والدین مرتکب می‌شوند. گرچه این خوراکی‌ها برای کودکان نیز مضر هستند، ولی اثرات آن برای افراد چهل سال به بالا به مراتب شدیدتر است.

استفاده از صابون قالبی

استفاده از صابون‌های قالبی در سرویس بهداشتی و حمام در قدیم مرسوم بود و با ورود صابون مایع این محصولات به خاطرات پیوستند. صابون قالبی علاوه بر این‌که مملو از باکتری و میکروب است، باعث خشکی پوست می‌شود و PH آن مناسب پوست نیست. بنابراین این محصولات باید با مواد شوینده ملایم‌تر جایگزین شوند.

بی‌توجهی به سلامت سیستم شنوایی

سیستم شنوایی یکی از مهمترین بخش‌هایی است که با افزایش سن آسیب می‌بیند، بنابراین توجه به بهداشت گوش و اجتناب از صداهای بلند و هدفون از مواردی است که باید رعایت شوند.

استفاده از گوش‌پاک کن

پاک کردن کانال گوش با گوش‌پاک کن یکی از مواردی است که به سیستم شنوایی آسیب می‌زند. این عادت غلط می‌تواند به عفونت گوش یا آسیب به پرده گوش منجر شود. برای تمیز کردن گوش با پزشک مشورت کنید.

بی‌توجهی به بهداشت و سلامت دهان و دندان

دندان‌ها به مرور زمان و افزایش سن بسیار آسیب‌پذیر می‌شوند و از طرفی زیبایی و سلامتی دندان‌ها در زیبایی چهره بسیار موثر است. برای سلامت دندان‌ها رعایت چهار مرحله مسواک، استفاده از نخ دندان، استفاده از دهانشویه و شستن زبان ضروری است. از طرفی هر ۶ ماه به دندان‌پزشک مراجعه کنید.

بی توجهی به بهداشت پاها

بهداشت و سلامت پا یکی از مواردی است که با افزایش سن باید مورد توجه قرار گیرد. خشک کردن پا پس از استحمام یکی از مواردی که برای جلوگیری از بروز عفونت قارچی باید مورد توجه قرار گیرد. پاهای خیس را درون کفش قرار ندهید؛ چرا که مکان مناسبی برای رشد قارچ هستند. به بهداشت پا و ناخن‌ها اهمیت دهید.

ورزش نادرست و غیراصولی

ورزش برای تنظیم هورمون‌ها، کاهش وزن، استحکام استخوان‌ها و افزایش عملکرد شناختی ضروری است،‌ ولی ورزش باید اصولی و تحت نظر مربی باشد. تمرین‌های استقامتی و کار با وزنه نیازمند آموزش و رعایت نکات ضروری است.

استعمال دخانیات

استفاده از سیگار سنتی و الکترونیکی بزرگترین آسیبی است که پس از چهل‌سالگی به بدن وارد می شود. اگر سیگاری هستید و بیشتر از چهل سال سن دارید، همین امروز این عادت غلط را ترک کنید.

نشستن زیاد

نشستن زیاد به اندازه سیگار برای سلامتی مضر است. سعی کنید به ازای هر یک ساعت نشستن، ۱۵ دقیقه فعالیت داشته باشید.

تماشای تلویزیون برای مدت طولانی

تماشای تلویزیون برای مدت طولانی احتمال بروز بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد؛ چرا که افراد برای مدت زمان طولانی بی‌حرکت هستند و از تنقلات مضر استفاده می‌کنند.

پوشیدن شلوار تنگ

پوشیدن شلوار جین تنگ یکی از عادت‌های غلطی که باعث اختلال در سیستم گردش خون، تپش قلب، دل درد و نفخ می‌شود. شلوار جین تنگ را با شلواهای نخی آزاد جایگزین کنید.

قدردان نبودن

قدردانی نکردن از اطرافیان یکی از عادت‌های غلطی است که پس از چهل‌سالگی باید اصلاح شود.

نتایج مطالعات نشان می‌دهد قدردانی کلامی تاثیر بسزایی در بهداشت روانی و جلوگیری از افسردگی دارد.

خشم و نشخوار افکار منفی

اگر عادت به مرور افکار منفی دارید و مدام در ذهن خود از دیگران خشمگین هستید، وقت آن رسیده که این افکار را کنار بگذارید چون عامل بیماری‌های مزمن هستند.

ماندن در شغلی که مناسب شما نیست

ماندن در شغلی که مناسب روحیه و شخصیت شما نیست، به صرف اینکه شغل داشته باشید، بزرگترین ظلمی است که می‌توانید در حق خود کنید. نارضایتی شغلی یکی از مهمترین دلایل بیماری‌های روحی و ابتلا به بیماری‌های قلبی و دیابت است.

کارکردن افراطی

بیش از حد به خود فشار نیاورید و برای حفظ سلامتی، حداکثر ۲۵ ساعت در هفته کار کنید.

به مکمل‌های ویتامین وابسته نشوید

سعی کنید ویتامین و املاح را از طریق مواد غذایی و به طور طبیعی دریافت کنید.

مصرف نمک و نوشیدن آب کمتر از نیاز بدن از دیگر عادت‌های غلطی است که باید ترک شوند.

