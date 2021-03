جهان در ۱۳۹۹ ، مالزی و ادامه حمایت از آرمان های فلسطین

به گزارش ایرنا، کشور مالزی در سال ۱۳۹۹ مانند سایر کشورهای آسیایی فراز و فرودهای فراوانی را شاهد بود که مهمترین آن‌ها را می‌توان شیوع ویروس کرونا و تاثیر این بیماری بر اقتصاد این کشور دانست. چون این بیماری اقتصاد جهان را به کمترین میزان یک دهه گذشته رسانده و مالزی نیز از این مساله مستثنی نبود.

در واقع همه‌گیری جهانی آن، اقتصاد دنیا را در سال ۲۰۲۰ با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. در حالی که اقتصاد جهان دهمین سال متوالی رشد بی‌وقفه خود را تجربه می‌کرد، شیوع بیماری کووید ۱۹ به اقتصاد جهان ضربه زد و دولت‌های جهان را مجبور کرد تا برای بهبود این اقتصاد به گل نشسته حمایت‌های مالی انجام دهند که پیش بینی می‌شود این روند همچنان در سال ۲۰۲۱ ادامه یابد.

از دیگر سو، در این سال به رغم شیوع ویروس کرونا، روابط میان ایران و مالزی که همواره از گرمی خاصی برخوردار بوده است، رو به افزایش گذاشت.

گفتنی است ایران یکی از نزدیکترین مناسبات سیاسی را در شرق آسیا با مالزی دارد. پیش از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، دو کشور روابط دوجانبه چندانی با یکدیگر نداشتند ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دو کشور از جهات اقتصادی، مذهبی و فرهنگی تمایل بیشتری به توسعه روابط همه جانبه از خود نشان دادند.

انور ابراهیم رهبر مخالفان دولت مالزی شد

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، شورای ریاستی ائتلاف سیاسی موسوم به "پاکاتان هاراپان" (ائتلاف امید) در مالزی با معرفی انور ابراهیم (نماینده مجلس نمایندگان) به عنوان رهبر مخالفان دولت در پارلمان این کشور موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری «برناما»، «سیف الدین اسماعیل» رئیس دبیرخانه ائتلاف امید در بیانیه‌ای اعلام کرد که جلسه معرفی رهبر مخالفان ضمن اولویت دادن به حزب دارای بیشترین کرسی در بلوک مخالفان دولت، نظرات همه نمایندگان مخالف در مجلس را هم در نظر گرفت.

به گفته او، حزب مخالف چپ میانه «اقدام دموکراتیک» (DAP) که بیشترین تعداد کرسی در مجلس مالزی را دارد، به شورای ریاستی ائتلاف امید اطلاع داد که خواهان پست رهبری مخالفان نیست و از این رو انور ابراهیم رئیس حزب "عدالت مردم" (PKR) و رئیس ائتلاف امید به عنوان رهبر مخالفان انتخاب شد و نامه ای در این ارتباط برای رئیس مجلس ارسال شده است.

در پی انتخاب انور ابراهیم به عنوان رهبر مخالفان در مجلس مالزی، او و «ماهاتیر محمد»، نخست وزیر سابق این کشور در دومین سالگرد پیروزی تاریخی در انتخابات مالزی، در بیانیه مشترکی اعلام کردند که اختلافات را کنار گذاشته اند و قصد دارند بار دیگر ائتلاف امید را به قدرت بازگردانند. ائتلاف امید دقیقا دو سال پیش در چنین روزی در انتخابات عمومی مالزی پیروزی نامنتظره ای به دست آورد.

انور ابراهیم رهبر حزب "عدالت مردم" یکی از سه حزب ائتلاف "پاکاتان هاراپان" مالزی اواخر اسفند ماه ۹۸ در یک کنفرانس خبری از پاسخ به سخنان تمسخرآمیز ماهاتیر محمد نخست وزیر مستعفی این کشور خودداری کرد، چرا که او انور ابراهیم را به دلیل بی صبری و شیفتگی زیاد برای نیل به قدرت، سرزنش کرده بود.

ماهاتیر در سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ میلادی نخست وزیر مالزی بود و رکورد طولانی‌ترین دوره نخست وزیری این کشور را در اختیار دارد. او اما اواخر سال گذشته از سمت نخست وزیری استعفا کرد تا دوره صدارتش در دوره جدید، به ۲ سال هم نرسد. پادشاه مالزی پس از استعفای ماهاتیر ، محی‌الدین‌ یاسین سیاستمدار کهنه کار و ۷۲ ساله را به سمت نخست وزیری منصوب کرد.

طبق این گزارش، ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق درصدد اخذ رای عدم اعتماد از مجلس علیه محی الدین یاسین در جلسه روز ۱۸ می پارلمان است زیرا یاسین از حمایت اکثریت پارلمان برای باقی ماندن در مقام نخست وزیری برخوردار نیست.

آمادگی ایران و مالزی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی

در همین ماه بود که رییس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر مالزی تاکید کردند که آماده‌اند روابط تهران – کوالالامپور را در همه حوزه‌ها بویژه در حوزه اقتصادی، بیش از پیش گسترش و توسعه دهند.

حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» و «محیی الدین یاسین» با بیان اهمیت تسریع در اجرای توافقات اجرایی دو کشور در حوزه‌های تجاری و مالی طی سال‌های گذشته بویژه در دوره نخست وزیر سابق، تاکید کردند که از هیچ تلاشی برای تعمیق این همکاری‌ها که طی سال‌های متمادی تداوم و ارتقاء یافته، دریغ نخواهند کرد.

رییس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر مالزی همچنین با تاکید بر اهمیت برجام و ضرورت حفظ این توافق، تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران بویژه در شرایط حاضر را نقض حقوق بشر خواندند و اظهار داشتند که به حمایت از یکدیگر از مجامع بین المللی و مخالفت با تحریم‌ها ادامه خواهند داد.

دو طرف همچنین شیوع ویروس کرونا را یک چالش جهانی دانستند و اشتراک نظر داشتند که ضروری است کشورهای اسلامی از ظرفیت های مشترک در کمک به یکدیگر درمبارزه با این ویروس بهره بگیرند.

روحانی و یاسین گفتند که آماده‌اند از تجربیات ایران و مالزی در مبارزه با این بیماری بهره گرفته و در مسیر تامین اقلام بهداشتی و پزشکی همکاری کنند.

رییس جمهوری اسلامی ایران همچنین در این گفت وگو از نخست وزیر مالزی برای سفر به ایران در فرصت مناسب دعوت کرد.

مالزی کسری بودجه خود را برای تحریک اقتصادی ۲ برابر می کند

در خرداد ۱۳۹۹، «ظفرل تنگکو عبدالعزیز» (Zafrul Tengku Abdul Aziz) وزیر دارایی مالزی، اظهار داشت: مقامات مالزی برای جلوگیری از رکود اقتصادی در این کشور، تصمیم به افزایش دو برابری کسری بودجه کرده اند.

سومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی از اقدامات حمایتی به ارزش ۲۹۵ میلیارد رینگیت (۶۹ میلیارد دلار) برای کاهش تأثیر بیماری همه گیر کرونا خبر داد. مقامات کشور اعلام آمادگی کردند تا به میزان ۴۵ میلیارد رینگیت سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد انجام دهند که عمدتا از محل استقراض داخلی انجام خواهد شد.

وی در گفت وگو با خبرگزاری رویترز افزود: «احتمال افزایش بدهی دولتی نیز وجود دارد. امسال کسری بودجه تا ۶ درصد از حجم تولید سالانه به دلیل تحرک اقتصاد افزایش می یابد.»

مقامات اندونزی نیز ماه گذشته اعلام کردند که به دلیل اقدامات مربوط با ویروس کرونا برای حمایت از اقتصاد و جمعیت، انتظار می رود کسری بودجه تا ۶.۲۷ درصد افزایش یابد.

ظفرل تنگکو عبدالعزیز همچنین افزود که بدهی دولتی وصول نشده مالزی در حال حاضر ۵۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما "در صورت لزوم، ما آماده هستیم تا برای کمک به مردم و اقتصاد، سقف مازاد بر ۵۵٪ فعلی را نیز افزایش دهیم."

مقامات کشور همسایه، تایلند، در ماه آوریل اعلام کردند: آخرین برنامه های استقراض آنها بدهی دولتی کشور را به ۵۱.۸۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی جاری و ۹۶/۵۷ درصد در سال آینده افزایش می دهد.

مالزی خواستار محکومیت جهانی طرح الحاق کرانه باختری شد

دولت مالزی در همین ماه از جامعه جهانی و به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل خواست طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی را محکوم کنند و در تیرماه ۱۳۹۹ ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق گفته بود که مالزی هیچ وقت اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت.

وی با اعلام اینکه رژیم صهیونیستی از طریق قدرت قهری سرزمین فلسطینیان را اشغال کرده است، گفت مالزی هیچ وقت «اسراییل» را به رسمیت نخواهد شناخت.

وی در گفت‌وگو با شبکه «المیادین» که در رسانه های صهیونیستی نیز بازتاب گسترده ای یافت، افزود: کشورش عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد می‌کند و اعلام قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا را اقدامی غیرقانونی می‌داند.

نخست وزیر مالزی با تاکید براینکه کوالالامپور به همبستگی قوی با مردم فلسطین ادامه می دهد، گفت که این طرح، چشم انداز راهکار دو دولت را تضعیف می‌کند.

وی افزود: این اقدام غیرقانونی و یکجانبه از سوی (رژیم) اسرائیل، صداقتش نسبت به راهکار مسالمت آمیز و پایدار برای درگیری طولانی مدت اسرائیل – فلسطین را زیر سوال می برد.

مالزی از دیرباز مدافع راهکار دو دولت براساس مرزهای قبل از سال ۱۹۶۷ و تعیین بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور فلسطین بوده است.

وزرای خارجه ایران و مالزی بر ضرورت استفاده از تجارت تهاتری تاکید کردند

در تیرماه ۱۳۹۹، وزرای امور خارجه ایران و مالزی نیز ضمن تاکید بر استفاده از مکانیزم تجارت تهاتری برای انتفاع بیشتر دو ملت، توافق کردند قرارداد تعرفه ترجیحی و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی را نهایی کنند.

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه در یک دیدار ویدیوکنفرانسی با «داتو هشام‌الدین حسین» وزیر امور خارجه مالزی درخصوص موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای، بین‌المللی و جهان اسلام گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

وزرای امور خارجه دو کشور در این گفت‌وگو بر ضرورت استفاده از مکانیزم تجارت تهاتری برای انتفاع بیشتر دو ملت تاکید و نهایی کردن قرارداد تعرفه ترجیحی و همچنین برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی را از دیگر راه‌های بسط و توسعه تجارت دوجانبه دانستند.

ظریف با توجه به جایگاه مالزی به عنوان عضو فعال سازمان همکاری اسلامی، از وزیر امور خارجه مالزی دعوت کرد در حل بحران یمن از طریق سیاسی، به عنوان تنها راه حل، ایفای نقش کند.

وی همچنین از هرگونه ابتکار مالزی برای استقرار صلح و خاتمه یافتن بحران یمن را اعلام کرد و گفت: فعالانه برای تحقق صلح در یمن کمک خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه از موضع صحیح و اصولی مالزی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین قدردانی کرد.

«داتو هشام‌الدین حسین» هم در این گفت و گو نیز تغییرناپذیر بودن موضع مالزی در خصوص فلسطین و جایگاه فلسطین در قلب مردم مالزی را مورد اشاره قرار داد.

دعوت پادشاه مالزی از سوی دکتر حسن روحانی برای سفر به ایران

در شهریور ماه بود که دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در پیامی به پادشاه مالزی روز ملی این کشور را تبریک گفت و از وی برای سفر به جمهوری اسلامی ایران و انجام گفت وگو و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات جهان اسلام دعوت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» در پیام تبریک به سلطان «عبدالله رعایه‌الدین المصطفی بالله شاه» پادشاه مالزی اظهار داشت: فرا رسیدن روز ملی مالزی را به جنابعالی، دولت و مردم کشورتان صمیمانه تبریک می‌گویم.

رییس جمهوری خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن تحسین مواضع و تلاش‌های دولت و مردم مالزی و دیدگاه مشترک دو کشور در مقابله با بحران‌های جهان اسلام از جمله اشغال فلسطین و آلام مردم مظلوم آن، تنها راه برون رفت از مشکلات پیش‌روی دنیای اسلام را گفت وگو و تعامل سازنده میان دولت‌های اسلامی می‌داند.

روحانی تصریح کرد: در این چارچوب مایلم از آن‌جناب برای سفر به جمهوری اسلامی ایران به منظور گفت وگو و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات جهان اسلام و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت صلح و ثبات و همچنین توسعه هر چه بیشتر روابط دوجانبه با کشور دوست و برادر مالزی دعوت کنم.

رییس جمهوری یادآور شد: امیدوارم در پرتو اراده سیاسی موجود، بیش از پیش شاهد همبستگی میان دو ملت و توسعه روابط فیمابین در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی باشیم.

گفت وگوی تلفنی روسای مجلس ایران و مالزی

در مهرماه بود که رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی که همه کشورها درگیر بحران شیوع کرونا هستند دولت آمریکا تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه ملت ایران وضع کرده است که انتظار داریم کشورهای دوست و مسلمان از این تحریم‌ها تبعیت نکنند.

«محمدباقر قالیباف» در تماس تلفنی با «ازهر عزیزان هارون» رییس مجلس نمایندگان مالزی با اشاره به شروع به کار مجالس دو کشور اظهار کرد: امیدواریم در دوره پیش‌رو پارلمان‌های دو کشور در تسهیل و تسریع همه‌جانبه همکاری‌های فیمابین به ویژه در زمینه همکاری‌های اقتصادی بکوشند.

رییس مجلس شورای اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود توسعه همکاری‌های فیمابین را مهم خواند و افزود: امیدواریم با تشکیل هر چه سریعتر کمیسیون مشترک ایران و مالزی شاهد توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور باشیم.

قالیباف با محکوم کردن تحریم‌های ضدبشری آمریکا علیه کشورمان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که همه کشورها درگیر بحران شیوع کرونا هستند رژیم آمریکا تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه ملت ایران وضع کرده است که انتظار داریم کشورهای دوست و اسلامی از این تحریم‌ها تبعیت نکنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت وحدت میان کشورهای اسلامی گفت: ایران و مالزی به عنوان دو کشور مهم در جهان اسلام باید همکاری بیشتری برای تحکیم وحدت میان کشورهای مسلمان و دوری از تفرقه داشته باشند.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفت و آمدهای مردمی بین اتباع دو کشور، خواهان تسهیل امور کنسولی برای اتباع ایرانی در مالزی شد.

ازهر عزیزان هارون رییس مجلس نمایندگان مالزی نیز در این تماس تلفنی، ضمن استقبال از توسعه همکاری‌های پارلمانی ایران و مالزی گفت: ما علاقه‌مند هستیم مناسبات میان دو کشور مسلمان هر چه بیشتر تقویت و روابط میان دو پارلمان توسعه یابد.

وی در همین راستا افزود: در پارلمان مالزی با علاقمندی فعالیت گروه‌های دوستی دو کشور را پیگیری می‌کنیم و معتقدیم این گروه‌ها می‌توانند موجب تقویت هر چه بیشتر روابط پارلمانی دو کشور شوند.

رییس مجلس نمایندگان مالزی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن توافق‌نامه‌های موجود میان دو کشور گفت: وزارت خارجه مالزی و بخش بین‌الملل پارلمان تمام تلاش خود را به‌کار خواهند گرفت که تمامی توافقنامه‌های ایران و مالزی به اجرا درآیند.

کشف بزرگترین محموله مواد مخدر در مالزی

در آذرماه سال ۱۳۹۹، آژانس دریایی مالزی اعلام کرد بیش از دو تن متامفتامین کریستال به ارزش ۱۰۵ میلیون و ۹۰۰ رینگیت معادل ۲۶۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار را از یک قایق در سواحل غربی این کشور کشف کرده است که بزرگترین محموله مواد مخدری است که تاکنون در این کشور کشف شده است.

مقامات می‌گویند محموله‌های رهگیری شده بخشی از تجارت غیرقانونی چند میلیارد دلاری مواد مخدر است که در سراسر استرالیا، آسیای جنوب شرقی و چین گسترش یافته است.

خبرگزاری ایرنا به نقل از «یواس نیوز» نوشت: «محمد زوبیل مات سام»، مدیر کل آژانس دریایی مالزی در بیانیه‌ای اعلام کرد، کشف مواد مخدر هنگامی رخ داد که مأموران گشت دریایی با یک قایق تفریحی مشکوک در جزیره پنانگ مواجه شدند.

گفتنی است ایران و مالزی در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز با یکدیگر همکاری می‌کنند.

در دیدار «علی اصغر محمدی» سفیر ایران در مالزی و »داتوک سری ذوالکلفی عبد الله» مدیرکل آژانس مبارزه با مواد مخدر مالزی (NADA) در شهریور سال جاری میلادی بر مبارزه بر تقویت همکاری ایران و مالزی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید شد.

گفتنی است آژانس مبارزه با مواد مخدر مالزی یکی از بزرگترین سازمان در این کشور به شمار می‌آید که بیش از شش هزار کارمند و مامور دارد که دائماً در حال مبارزه با مواد مخدر هستند.

تأکید نخست‌وزیر مالزی بر حمایت از آرمان فلسطین

«محیی الدین یاسین» نخست وزیر مالزی به مناسبت «روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین» بر مواضع ثابت و حمایت همیشگی کشورش از آرمان فلسطین تأکید کرد.

روزنامه «القدس العربی به نقل از نخست‌وزیر مالزی نوشت که مواضع این کشور در قبال فلسطین ثابت و غیر قابل تغییر است.

وی با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین افزود که در این روز مهم، مالزی بار دیگر بر حمایت ثابت و دائمی خود از فلسطین و همبستگی خود با فلسطینیان تاکید می‌کند.

نخست‌وزیر مالزی پیش از این در جریان نشست همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام و نشست انجمن ملت‌های شرق آسیا (آسیان) نیز گفته بود که کشورش از فلسطین حمایت می‌کند.

روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین (به انگلیسی: International Day of Solidarity with the Palestinian People) هر ساله در ۲۹ نوامبر (۸ آذر) برگزار می‌شود. نامگذاری این روز توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۷ به منظور نشان دادن توجه جهانی به مشکلات جامعه فلسطینی انجام شده‌است.

رئیس ائتلاف نهادهای اسلامی مالزی ترور شهید فخری زاده را محکوم کرد

رئیس نهادهای اسلامی مالزی در بیانیه ای ترور شهید محسن فخری زاده رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را اقدامی در جلوگیری از توسعه علمی ایران دانست و محکوم کرد.

در بیانیه «محدعزمی عبدالحامد» رئیس این نهاد اسلامی مالزی آمده است: ما ضمن محکومیت ترور دانشمند ایرانی با خانواده او و مردم ایران ابراز همدردی می‌کنیم. این ترور مانع ایستادگی مردم و دولت ایران در برابر تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل نمی شود.

در دامه این بیانیه اضافه شده است ترور شهید محسن فخری زاده پس از ترور سرلشکر قاسم سلیمانی می تواند تبعات جدی و خطرناکی برای منطقه و جهان داشته باشد.

در بیانیه رئیس نهاد اسلامی مالزی آمده است ترور دانشمند دفاعی ایران با هدف وارد کردن فشار حداکثری به ایران برای جلوگیری از پیشرفت های علمی و دفاعی صورت گرفته است.

این بیانیه می افزاید: هیچ شکی از دخالت آمریکا و اسرائیل در این ترور وجود ندارد و اینگونه اقدامات تروریستی و ضد انسانی محکوم است.

بیانیه این نهاد اسلامی مالزی تاکید کرد: جامعه جهانی باید این اقدام بزدلانه که تروریسم دولتی است را محکوم کند.

محسن فخری‌زاده دانشمند برجسته دفاعی و هسته‌ای و رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع کشورمان عصر جمعه هفتم آذر در شهر آبسرد شهرستان دماوند به دست تروریست‌ها به شهادت رسید.

سیل هزاران نفر را در جنوب مالزی آواره کرد

در دی ماه ۱۳۹۹ بود که بارش سنگین باران و وقوع سیل در ایالت جوهور مالزی، بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تن را آواره کرد.

به گزارش خبرگزاری برناما، «آر. ویدیاننانتان»، رئیس کمیته مهداشت محیز ایالت جوهور در این خصوص گفت: تاکنون بیش از ۵۶ مکان امن برای اسکان افراد آسیب دیده از سیل در ایالت جوهور مالزی تاسیس شده است.

ایالت جوهور در جنوب مالزی قرار دارد و به نوعی دروازه جنوبی این کشور به سنگاپور به شمار می‌آید.

این ایالت به مدت دو روز متوالی شاهد باران های سیل آسا و پی در پی بوده است.