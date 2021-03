مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران از خرید ۴۴۰ هزار و ۲۷۶ نسخه کتاب به مبلغ ۲۱۴ میلیارد ریال در ۹۳۷ کتابفروشی از ۳۱ استان کشور در طرح زمستانه کتاب ۹۹ خبر داد. ایوب دهقانکار با پایان شانزدهمین دوره طرح‌های یارانه حمایتی از کتابفروشی‌ها با عنوان زمستانه کتاب ۹۹ درباره جزئیات این طرح توضیح داد و گفت: این دوره از طرح زمستانه کتاب ۹۹ با مشارکت و استقبال ۹۳۷ کتابفروشی فعال از ۳۱ استان کشور به پایان رسید.

هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک با معرفی برگزیدگان سه بخش رقابتی این رویداد، تجلیل از دو چهره ماندگار تئاتر عروسکی و با یاد گلزار محمدی دبیر فقید این جشنواره ۱۷ اسفندماه در تالار وحدت به کار خود پایان داد.

هیأت داوران جایزه مهرگان علم از میان نامزدهای نهایی دریافت جایزه دکتر علی یخکشی را به اتفاق آرا به عنوان شخصیت برگزیده دوره‌های چهاردهم و پانزدهم انتخاب کرد، همچنین کتاب مارهای ایران نوشته مهدی رجبی‌زاده را به عنوان کتاب برتر علم این دوره اعلام کرد.

فراخوان سومین دورۀ نمایشگاه بین‌المللی سالانه دیزاین با محوریت «دیزاین، تحول و امید» به دبیری اشکان قازانچایی منتشر شد.

آثار ایرانی حاضر در دیجیتال رایت سنتر اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نمایشگاه بین المللی کتاب دهلی نو معرفی می شوند.

برترین‌های چهارمین دوسالانه نشان شیرازه کتاب معرفی شدند.

دو قسمت پایانی فصل ششم سریال پایتخت این روزها در حال فیلمبرداری است و عوامل این سریال همچنان مشغول کار هستند. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هفته آخر اسفند خلاصه قسمت‌های پخش شده پایتخت ۶ روی آنتن شبکه یک می‌رود و در ادامه آن، شب عید نوروز و در شب سال تحویل ۱۴۰۰، دو قسمت پایانی «پایتخت ۶» از شبکه یک پخش خواهد شد.

ارکستر ملی ایران پس از اجرای آنلاین در سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر و استقبال مخاطبان، روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ساعت ۱۸ به رهبری نصیر حیدریان در تالار وحدت بصورت زنده و آنلاین روی صحنه رفت. در این رویداد گروه آوازی تهران (وکاپلا) به رهبری میلاد عمرانلو ارکستر ملی ایران را همراهی کرد.

خانه کتاب و ادبیات ایران ضمن شرکت در دو بخش فیزیکی و مجازی ششمین دوره فلوشیپ استانبول، ۱۸ دیدار رسمی حضوری و غیرحضوری با مقامات اجرایی فلوشیپ و طرح انتشار جهانی ادبیات ترکی (تدا)، مدیران آژانس‌های ادبی از کشورهای مختلف را در راستای توسعه تبادل نشر با کشور ایران پیش بینی کرده است. در ششمین دوره فلوشیپ استانبول که از ۱۹ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ برگزار می شود، ۳۵۷ شرکت کننده از ۷۱ کشور حضور دارند تا به تبادل رایت (حق تکثیر) کتاب بپردازند.

ارکستر ملی ایران جدول برنامه‌های سالیانه‌ خود را برای سال ۱۴۰۰ منتشر کرد.

افتخارات جهانی

موژان کردی برای حضور در نقش «سحر» در فیلم کوتاه زنگ تفریح برنده «بهترین بازیگر» سی و سومین دوره جشنواره دانشجویی «Living Skies» در کانادا شد و نخستین جایزه جهانی را برای خود و فیلم کوتاه زنگ تفریح به ارمغان آورد.

جشنواره فیلم اسپانیا به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن با نمایش فیلم شیار ۱۴۳ به کارگردانی نرگس آبیار به عنوان فیلم افتتاحیه این برنامه آغاز شد. این مراسم از روز ۵ الی ۱۷ مارس (۱۵ تا ۲۷ اسفندماه) با پخش فیلم های مختلف از زنان سینماگر ادامه خواهد داشت.

فیلم کوتاه زنگ تفریح به کارگردانی نوید نیکخواه‌آزاد به سی و سومین جشنواره دانشجویی «Living Skies» در کانادا راه یافت و موژان کردی کاندید بهترین بازیگر شد.

فیلم کوتاه ناهید به نویسندگی و کارگردانی صمد علیزاده و به تهیه‌کنندگی رضا نصرتی حبیبی که در سی‌وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تندیس و جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه را از آن خود کرد، در اولین حضور جهانی خود منتخب بخش رقابتی سی‌وپنجمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم فرایبورگ شده است.

احسان علیخانی مهمان آخرین قسمت این فصل دورهمی می‌شود. برنامه ویژه دورهمی روز ۳۰ اسفند و بعد از سال تحویل از شبکه نسیم پخش می‌شود. برنامه خندوانه نیز از چهارشنبه ۲۰ اسفند شروع می شود و به صورت هفتگی ادامه پیدا می‌کند.

اخبار بین الملل

خانه حراج سوتبیز به‌زودی بعضی از اشیای هنری و عتیقه در مجموعه‌های به‌جامانده از «کارل لوگرفیلد»، طراح مشهور و مدیر اجرایی خانه مد شنل را به حراج خواهد گذاشت.

موزه‌های کشور آلمان پس از چهار ماه تعطیلی، از ۱۸ اسفند بسته به آمار مبتلایان به کرونا در هر ایالت بازگشایی شدند.

اولین توییت تاریخ ۲۱ مارس سال ۲۰۰۶ توسط جک دورسی، بنیانگذار توییتر، در این پلتفرم اجتماعی منتشر شد. این توییت متن کوتاهی دارد: صرفا جهت راه اندازی توییترم (just setting up my twttr).

یک کارآفرین ایرانی فعال در زمینه رمرزارزها با ارائه پیشنهاد دو و نیم میلیون‌ دلاری برای خرید اولین توئیت تاریخ متعلق به «جک دورسی»، بالاترین پیشنهاد را تاکنون ارائه داده است.

یک ست زره و کلاهخود طلاکاری شده و نقره‌کوب متعلق به دوران رنسانس پس از ۳۵ سال به موزه لوور پاریس بازگشت. این ست تشریفاتی در قرن شانزدهم میلادی در شهر میلان ایتالیا ساخته شده و ارزش آن بیش از ۶۰۰ هزار دلار برآورد می شود.

ولادیمیر ناباکوف از نویسندگان معروف قرن بیستم قطعه شعری درباره ستاره داستانهای ابرقهرمانی، سوپرمن، نوشته است که در سال ۱۹۴۲ میلادی از طرف دبیر مجله نیویورکر رد شد و حالا قرار است پس از نزدیک به ۸۰ سال در شماره جدید هفته نامه ادبی Times Literary Supplement چاپ شود.

با تداوم بحران شیوع کرونا و پیامدهای منفی آن بر جدول اکران سینماها، دنباله پویانمایی سه بعدی «مینیون‌ها» (۲۰۱۵) با یک سال تاخیر اکران می‌شود.

دومین تابلو از مجموعه «تقلای آمریکایی» جاکوب لارنس، نقاش مشهور و رنگین‌پوست آمریکایی، در مورد سختی‌های پیش‌روی مهاجران این کشور همزمان با برگزاری نمایشگاه سراسری از این مجموعه، پیدا شد.