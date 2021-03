جهان در آستانه موج چهارم ویروس کرونا

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تارنمای خبری «هیل» (TheHill) با انتشار گزارشی نوشت: مجموع گزارش هایی که در ارتباط با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا اواخر هفته پایانی ماه فوریه(اسفند) در سراسر جهان داده شد، نشانگر آن است که ویروس انگلیسی که از نوع بدخیم تری از ویروس کرونا است، با سرعت بالاتر و بطرز حیرت آوری نسبت به نوع اولیه آن که از ووهان چین و شمال ایتالیا؛ بین افراد منتقل می شود.

بالاترین مقام سازمان جهانی بهداشت درباره این گزارش گفت: این موضوع نا امیدکننده است اما باعث تعجب نیست، این یک بحران جهانی است که نیازمند یک واکنش منسجم و هماهنگ به آن است.

هیل افزود: آمریکا هفته گذشته شاهد ثبت روزانه ۶۶ هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا بوده است که این موضوع می تواند این هراس را به وجود آورد که خیزش یک موج جدید از این ویروس بزودی آغاز خواهد شد.

هیل نوشت: وارینت (variant) - موسوم به lineage B.۱.۱.۷، variant - که اکنون مسبب افزایش نرخ ابتلا به کووید-۱۹ در آمریکا شده باعث نگرانی است؛ اکنون دانشمندان بخصوص نگران نوع ویروس «بی. ۱.۱.۷» (B.۱.۱.۷ variant) هستند که زمستان امسال موجب شیوع فراگیر در انگلیس شد.

هیل از وضعیت نگران کننده اهمال در رعایت پروتکل های بهداشتی در بسیاری از ایالت های آمریکا خبر داد و افزود: «مایکل اوسترهولم» (Michael Osterholm) مدیر مرکز «پژوهش و جلوگیری ازبیماری» (the Center for Infectious Disease Research and Prevention) از دانشگاه «مینه سوتا» (University of Minnesota) دراین باره گفت: ما نمی توانیم محیط مناسب بیشتری را برای این ویروس فراهم کنیم، برای نابود کردن این ویروس زمانی است که ما یک واکسیناسیون وسیعی داشته باشیم که هنوز به این مرحله نرسیده ایم.

هم اکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا درجهان از ۱۱۷ میلیون نفر عبور کرده که ازاین تعداد بیش از دو میلیون ۶۰۰هزار نفر جان باخته اند.

آمریکا نیز بعنوان کانون ویروس کرونا در جهان، یک چهارم این آمار جهانی را به خود اختصاص داده است، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا بالغ بر ۲۹ میلیون ۶۹هزار نفر است که از این تعداد بیش از ۵۳۷ هزار نفر جان باخته اند.

