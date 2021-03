حراج اولین توییت تاریخ

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه ایندیپندنت، اولین توییت تاریخ ۲۱ مارس سال ۲۰۰۶ توسط جک دورسی، بنیانگذار توییتر، در این پلتفرم اجتماعی منتشر شد. این توییت متن کوتاهی دارد: صرفا جهت راه اندازی توییترم (just setting up my twttr).

حالا با گذشت ۱۵ سال این توییت به عنوان یک امضای دیجیتال منحصربه‌فرد در وبسایتی که به فروش توییتها به عنوان رمزهای غیرقابل معاوضه یا ان اف تی اختصاص دارد، به فروش گذاشته شده است. رمزهای غیرقابل معاوضه مثل امضاهای دیجیتالی هستند که مالکیت یک فرد بر تصاویر ویدئوها و دیگر رسانه های آنلاین را تایید می‌کنند.

همین که دورسی جمعه شب لینک خرید این توییت را از وبسایت Valuables در حساب توییتریش به اشتراک گذاشت، ظرف تنها چند دقیقه رقم پیشنهادی برای خرید آن به ۸۸ هزار و ۸۸۸ دلار رسید.

پیشنهادات قدیمی‌تری که وجود دارد نشان می‌دهد این پست از ماه دسامبر (آذر- دی ۹۹) به فروش گذاشته شده بود اما توییت روز جمعه دورسی توجه بیشتری را به آن جلب کرد.

بالاترین پیشنهاد برای این توییت ۶۰۰ هزار دلار است که ۲ عصر شنبه به وقت ساعت گرینویچ ثبت شد.

سایت Valuables که سه ماه پیش راه‌اندازی شد، خریدن توییت‌ها را با خرید یک کارت بیس‌بال امضا شده مقایسه می‌کند. به گفته متولیان این وبسایت، تنها یک نسخه امضا شده از یک توییت وجود دارد و اگر نویسنده آن با فروشش موافقت کند، می‌توانید برای همیشه صاحب این توییت باشید.

کسی که توییتی را خریداری کند، یک گواهینامه دیجیتال شامل فراداده توییت اصلی دریافت می‌کند که با رمزنگاری امضا شده است. توییت خریداری شده همچنان در پلتفرم توییتر نمایش داده خواهد شد.