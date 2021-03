به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا تازه ترین اثر پدرام امینی ابیانه نوازنده گیتار و آهنگساز با عنوان شب‌های هارپاک منتشر شد.

این هنرمند را اکثر نوازندگان گیتار ایران می‌شناسند. او اولین کسی بود که در دورانی که شناخت عموم مردم از گیتار به چند نام محدود خلاصه میشد، بصورت رسمی دست به تولید البوم موسیقی در سبک فلامینگو با رنگمایه‌های غلیظی از موتیف‌های ایرانی زد. نام این آلبوم آتش بود که بسیاری از هنرمندان صاحب نام موسیقی در آن زمان نظیر بابک ریاحی پور در آن به هنرنمایی پرداخته اند.

هر چند امروز بیش از چند دهه از انتشار این آلبوم گذشته اما تنظیم جسورانه و نوازندگی‌های ساختارشکن آن از جمله تکنیک‌ها و ملودی‌های گیتار، باس و سازهای کوبه‌ای آن هنوز تازگی خود را حفظ کرده است و گزافه نیست اگر آلبوم آتش را تلاشی موفق در زمینه موسیقی تلفیقی در زمان خود بنامیم.

این هنرمند به تازگی آلبوم تازه خود با عنوان شب‌های هارپاک را بصورت فیزیکی منتشر کرده است.

امینی که مدتها حضور پررنگی در عرصه موسیقی ایران نداشت با خبرنگار فرهنگی ایران گفتگویی انجام داده که میخوانید.

من هنوز سبک شخصی ندارم

وی در این گفتگو از ایده شکل گیری آلبوم خود گفت و اشاره کرد: تاکنون آلبوم های بسیاری با عناوین مختلف منتشر کرده‌ام که مهم ترین آنها مجموعه های «آتش» بود.

وی درباره ایده اصلی تولید آخرین اثر خود گفت: ایده شکل گیری آلبوم تازه ام از آنجا شروع شد که بعد از ۴۰ سال متوجه شدم سبک ندارم، نمی توانم تقلید کنم و کار گذشتگان را تکرار کنم و مثل فلان خواننده مطرح شوم برای همین آلبوم بی کلامی تولید کردم که اگر کسی چند بار گوش کند قطعا به آن اعتیاد پیدا می کند.

وی دررباره قطعات این آلبوم گفت: در اجرای قطعات این آلبوم به موسیقی بزرگان پرداخته و نسبت به آنها و اصالتشان پایبند بوده ام.

وی افزود: آلبوم شب‌های هارپاک شامل هشت قطعه با عناوین زیر است:

۱- Asturias version on

۲- cards Monti version on

۳- Roma

۴- Romance

۵- Malaguena, cards Monti Version۶

۶-, Asturias Version two

۷- The Flight of Persian

۸- Bumblebee

درک درستی از موسیقی در استودیوها وجود ندارد

امینی ضمن اشاره به سختی‌های ضبط آلبوم در ایران اظهار داشت: به دلیل مناسب نبودن استودیوها و عدم درک درست از موسیقی مجبور شدم قطعات این آلبوم را نه در یک استودیو بلکه در سه استودیوی (پاپ، بل و هوم استودیو) مختلف ضبط کنم و در نهایت بهترین آنها انتخاب شده است.

وی درباره این موضوع خاطرنشان کرد: در همه استودیوها سواد موسیقی عوامل کم بود و ترجیح دادم در استودیویی کارها را ضبط کنم که صاحبانش از حداقل سواد موسیقی برخوردار باشند.

هارپاک یک اسطوره باستانی

این موسیقی دان در ادامه با اشاره به نام آلبوم تازه اش که بر گرفته از روستای تاریخی ابیانه است توضیح داد: هارپارک زیر گذری سه هزار ساله در روستای تاریخی ابیانه است، به معنی زیر پله و از سوی دیگر نام یک سردار هم می باشد.

هارپاک اشاره دارد به سردارایرانی که جان کورش کبیر را نجات داد و دو هزار و ۵۰۰ آتشکده به نام او احداث شد و هم اکنون تنها آتشکده ای که پابرجاست در ابیانه وجود دارد و بقیه در گذر زمان از بین رفته اند.

امینی گفت: استفاده از کلمه شب در این آلبوم استعاره از خلوت و خلوص است. چون شب مظهر را خلوتگهی برای خلق هنر می‌دانم.

وی درباره نحوه توزیع این اثر گفت: آلبوم شبهای هارپاک در پلتفرم فیزیکی و همچنین پلتفرم فایل تولید شده که دربیب تیونز، آی تیونز، آمازون،اسپاتیفای و کلیه پلتفرمهای دیگر قابل دسترس است.

دست واسطه‌ها از تولیدات هنری باید کوتاه شود

وی با انتقاد از نقش واسطه ها در صنعت موسیقی گفت: کسانی که مایل به تهیه این آلبوم و سایر آثارم هستند می‌توانند در تماس با صفحه شخصی من تقاضای خود را اعلام کرده و فایل و یا نسخه فیزیکی را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: این انتخاب روش توزیع به هیچ عنوان جنبه تبلیغی نداشته و این امر بدین جهت صورت گرفته تا واسطه ها حذف شوند تا اثر هنری مستقیم از دست تولید کننده به مصرف کننده برسد.

امینی با بیان اینکه این آلبوم بیست و نهمین آلبوم تولید و آهنگسازی شده توسط وی است، گفت: از آنجایی که به عنوان گیتاریست فوق سریع از من انتظار می رفت که قطعات سرعتی داشته باشم، یکی از قطعات این آلبوم به نام «پرواز زنبور عسل ایرانی» برگرفته از «پرواز زنبور عسل» ریمسکی کورساکف است که از آن سریعتر اجرا شده است و شاید تقلیدی است از«طیران العصفور» عربی یا «Flight Of The Bumblebee» که در آلبوم «آتش ۲» توسط من اجرا شده است.

وی با اشاره به روایت خود از اثر کورساکف گفت: این اجرابه گونه ای شبیه «پرواز زنبورعسل» کورساکف است اما لهجه ایرانی دارد، در گام مینور با دیز کردن نت چهارم صدای ایرانی می دهد.

از آنجایی که از من انتظار قطعات سرعتی می رفت، آهنگ «Malaguena» نیزبسیار سرعتی و اصطلاحا بصورت Super fast speed اجرا شده است.

وی افزود: در سایر قطعات بیشتر به زیبایی توجه شده تا سرعت! همانطور که می دانیم در کلیه هنرها تکنیک و زیبایی مثل دو کفه ترازو هستند و هرچه که تکنیک بالاتر می رود، زیبایی پایین می آید. لذا در قطعات Roma یا Romance اثری از ویسنته آمیگو خیرول یا Asturias version on نیازی به سرعت نوازی نیست بلکه انتقال احساس و انتقال اندیشه آهنگساز مهمتر است. این قطعات سرعتی نیستند بلکه احساسی هستند.

از قطعات یاد شده Asturias اثر ایزاک آلبنیز ، Romaاثر ویسنته آمیگو، Csárdás‎ اثر مونتی آهنگساز ایتالیایی متعلق به صد سال پیش است که به دو گونه متفاوت همراه با پرکاشن و بدون پرکاشن نواخته شده و Roma جزو کارهایی است که به دو گونه متفاوت اجرا شده است.

وی درباره اجرای این قطعات گفت: این قطعات به روش فری استایل (سبک آزاد) اجرا شده، یعنی کاملا آزاد و با تلفیقی از فلامنکو، کلاسیک و سبکهای دیگر و فقط با گیتار اجرا شده اند. یعنی اگر نیاز به پرکاشن بوده، توسط تکنیک های خاص روی خود گیتار اجرا شده است.

وی افزود: یکی از مهمترین اهداف این آلبوم آشنا کردن مردم و آشتی دادن مردمی که عادت به موسیقی باکلام دارند، با موسیقی بدون کلامی که بعدازچندبار گوش کردن به آن عادت می کنند و از آن بیشتر از موسیقی باکلام لذت می برند و همچنین ارائه این مطلب است که موسیقی بدون کلام محبوب تاریخ مصرف ندارد.

امینی در ادامه با انتقاد از کپی رایت و دانلودهای غیر مجاز گفت: موسیقی وقتی افول پیدا می کند که دانلودهای غیرمجاز وکپی رایت وجود داشته باشد، وقتی ما آلبوم کسی را دانلود می کنیم یعنی دزدی می کنیم. مردم نمی خواهند برای آلبومی که عاشقش هستند پول دهند اما برای چیزهای دیگر خوب پول خرج می کنند.

وی افزود: جماعت ما مرده پرستند وقتی کسی می‌میرد تازه محبوب می شود و مردم به دنبال آلبوم و کارهایش می افتند مثل مرحوم مرتضی پاشایی که بعد از مرگش تازه از محبوبیت خاصی برخوردار شد.

این خواننده خاطر نشان کرد: این آلبوم را کار کردم چون سی سال در گیر موسیقی بودم، پارسال اتفاقی برایم افتاد که فهمیدم باید آلبوم منتشر کنم. بعد از سی و خورده ای سال تدریس و مطالعه هر روزه، به معضلات اجتماعی فکر کردم راه حل دادم این اثر هم راهگشای آلبوم آموزشی است.

نگاه قدیمی مدرس موسیقی

وی با اشاره به مشکلات آموزشی گفت: مشکل معضلات فرهنگی ما آموزش درست است، معلمان ما هنوز در قدیم مانده اند و نمی خواهند به روز شوند، بسیاری از آنها می خواهند یاد دهند ولی چون مشکل تدریس دارند نمی توانند به درستی آموزش دهند پس راز جاودانگی تربیت شاگردان خوب است، که به نظرم از منتشر کردن آلبوم مهم تر است.

وی در باره تلاشهای خود در امر آموزش موسیقی گفت: به صورت آنلاین به روستاهای دور افتاده ایران گیتار آموزش می دهم مهم ترین لذت من افزودن گیتاریستها به جامعه است، اگر روزی در هر خانه ای گیتار باشد ما می توانیم تجسم خلاق داشته باشیم.

این هنرمند در پاسخ به این سوال که آیا هزینه ای که برای ساخت آلبوم کردید با فروش آن جبران می شود گفت: مردم ما برای چیزهای دیگر پول می‌دهند نه هنر!.