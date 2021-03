به گزارش روز شنبه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر عبدالرضا دانشور مدیر بانک سلول های انسانی و جانوری مرکز درمورد این دستاورد گفت: رده های لنفوبلاستوئیدی تولید شده به کمک ویروس EBV می توانند مهم ترین روش نگهداری نمونه DNA انسانی بدون نمونه‌ گیری مجدد باشند. همچنین این سلول ها می توانند به عنوان منبعی برای مطالعات نقشه پروتئوم، بیماریهای ژنتیکی عصبی، مسیرهای متابولیک، بررسی جهش های اسپلایسینگ RNA، نمونه های کنترل انواع مطالعات ژنتیکی و تولید سلولهای پرتوان القایی به حساب آیند.

وی افزود: روش های مختلفی برای تولید این رده ها با گزارش نرخ موفقیت متفاوت به کار برده شده لذا بانک سلول های انسانی و جانوری با رویکرد کاهش هزینه ها و زمان مورد نظر و همچنین با درنظر گرفتن افزایش نرخ موفقیت با مقایسه چهار روش مختلف موفق به بهینه سازی روش کارایی جهت تولید سلول های لنفوبلاستوئیدی گردیدند.

این محقق خاطرنشان کرد: نتایج بررسی نشان داد به دلیل تعداد سلول های خونی، چنانچه نمونه خون بیشتر از دو میلی لیتر باشد، بهتر است ابتدا سلول های تک هسته ای خون جدا شود و سپس با ویروس موردنظر ترانسداکت شود و اگر نمونه های خونی بسیار ارزشمند و کمتر از یک میلی لیتر باشد، بدون جداسازی سلول های تک هسته ای، تمام خون با ویروس ترانسفکت شود.

وی یادآور شد: نتایج و مقایسه روش ها در مطالعه ای تحت عنوان "Establishment and Preservation of Lymphoblastoid Cell Lines from Fresh and Frozen Whole Blood and Mononuclear Cells" در ژورنال "In Vitro Cellular & Developmental Biology – Animal" به چاپ رسید.