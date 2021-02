دورخیز مستند «کودتای ۵۳» برای اسکار بهترین فیلم

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، آکادمی اسکار دیروز (پنجشنبه ۷ اسفند) فهرست فیلم‌های واجد شرایط رقابت در بخش بهترین فیلم نود و سومین دوره از جوایز اسکار را منتشر کرد. این فهرست شامل ۳۶۶ فیلم است و بلندترین فهرست فیلم‌های تائید شده برای این شاخه رقابتی در ۵۰ سال گذشته به شمار می‌رود.

در بین فیلم‌های این فهرست از جمله یک دور دیگر (Another Round)، پسران بد تا ابد (Bad Boys for Life)، کالکتیو (Collective)، پدر (The Father)، اولین گاو (First Cow)، مرد نامرئی (The Invisible Man)، زندگی پیش رو (The Life Ahead)، بلک باتمِ ما رینی (Ma Rainey's Black Bottom) منک (Mank)، میناری (Minari)، مولان (Mulan)، سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها (Nomadland)، صدای متال (The Sound of Metal) و انیمیشن روح (Soul) و نام مستند کودتای ۵۳ به کارگردانی تقی امیرانی نیز به چشم می‌خورد.

کودتای ۵۳ که در بخش مستند سی‌ و نهمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت، طی یک دهه ساخته شده و غیر از مخاطبان ایرانی توانسته توجه رسانه‌های تخصصی انگلیسی‌زبان را نیز به خود جلب کند.

امیرانی در این مستند بلند، نتایج یک دهه تحقیق از جمله مصاحبه‌ای حیرت‌آور با یکی از جاسوسان سازمان امنیت خارجی انگلیس (MI۶) (با بازی فاینس) را به تصویر کشیده و به شکلی شوکه‌کننده تمام ناگفته‌ها درباره این رویداد تاریخی را افشا می‌کند؛ آن طور که این فیلم نشان می‌دهد، انگلیس نه تنها در این کودتا دست داشت و با سازمان سیا همکاری کرد، بلکه مغز متفکر و هدایت کننده تمام عملیات بود. عملیاتی پنهانی که محمدرضا پهلوی جوان، بی‌رحم و وابسته به آمریکا را در ایران به تخت نشاند و ذخایر عظیم نفتی این کشور را به دست غرب بازگرداند.

فهرست نامزدهای نهایی نود و سومین دوره جوایز اسکار ۱۵ مارس (۲۵ اسفند ۹۹) اعلام می‌شود و مراسم اهدای جوایز با هشت هفته تاخیر روز ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.