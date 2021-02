اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دانشگاه شریف

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از دانشگاه شریف، فراخوان ثبت نام اعطای کمک هزینه تحصیلی نیمسال دوم به دانشجویان دانشگاه شریف اعلام شد.

دانشجویان متقاضی می‌توانند تا پایان اسفندماه، نسبت به تکمیل فرم درخواست الکترونیکی اقدام و مدارک و مستندات مربوطه را به صورت الکترونیکی از طریق آدرس stu.sharif.ir ارسال کنند.

براساس این گزارش، در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف و به منظور اعتلای فعالیت‌های علمی، پژوهشی و توسعه دانش بشری در جمهوری اسلامی ایران، طرح حمایت از دانشجویان متقاضی برای فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای آنها با حمایت "بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف" اجرا می‌شود.

با توجه به اینکه بعضی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با وجود داشتن ظرفیت علمی خوب، به دلیل مشکلات اقتصادی نیاز به حمایت دارند، لذا با نیت خیرخواهانه خیرین و همیاران دانشگاه، این طرح با هدف حمایت از دانشجویان متقاضی، طراحی و اجرا می‌شود.

در قالب این طرح مبلغ ۲ میلیون ریال به صورت ماهیانه به متقاضیان واجد شرایط به مدت ۱۰ ماه در طول سال تحصیلی پرداخت می‌شود.

کلاس های تلفیقی حضوری-مجازی راه اندازی شد

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی از راه اندازی کلاس های تلفیقی حضوری مجازی (دوگان) خبر داد و گفت: دانشجویان از شیوه مجازی آموزش خسته شده اند.

شجاع احمدوند با بیان اینکه دانشجویان از شیوه آموزش مجازی خسته شده‌اند، گفت: در همین زمینه در ترم اخیر به اساتید توصیه کردیم با وب کم های روشن یا با ارائه پاورپوینت و ویدئو کلاس‌هایشان را ارائه دهند، اما هنوز تعدادی از اساتید از طریق صوت کلاس برگزار می‌کنند و به این دلیل که دانشجو استاد را نمی بیند، این فضا برای او کسل کننده شده است.

کاهش قطعی اینترنت در کلاس‌های مجازی

استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: اگر در ترم قبل ۲۰ یا ۳۰ درصد با قطعی اینترنت و قطعی سامانه مواجه می‌شدیم، قطعی ها در ترم اخیر به زیر ۵ درصد رسید که بخش عمده‌ای از آن هم به دلیل مشکلات زیرساختی و اینترنت بود.

احمدوند همچنین از راه اندازی کلاس‌های «دوگان» در برخی دانشکده‌های این دانشکده خبر داد و گفت: در این کلاس‌ها استاد به همراه هفت تا هشت دانشجو به صورت حضوری در کلاس درس حاضر می‌شود و در این کلاس یک تخته هوشمند وجود دارد. سایر دانشجویان به صورت مجازی می‌توانند تصویر کامل کلاس را ببینند و این شیوه حسِ در کلاس بودن را به دانشجویان می‌دهد.

معاون آموزشی دانشگاه علامه گفت: فعلاً در سه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مدیریت و حسابداری، تربیت بدنی و همچنین مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کلاس‌های دوگان راه اندازی شده است.

احمدوند ادامه داد: راه اندازی هر یک از کلاس‌های دوگان حدود ۲۰۰-۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، با این حال اگر بودجه مورد نظر تخصیص یابد در سایر دانشکده‌های دانشگاه نیز راه اندازی خواهد شد.

طراحی سامانه ای برای آموزش دانشجویان مهندسی

یاسمن شیخ الاسلامی دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «طراحی مفهومی یک سامانه جامع تصویربرداری مبتنی بر اشعه ایکس برای ایجاد مراکز تصویربرداری چند منظوره» گفت: این پروژه با هدف ایجاد یک بسته نرم افزاری آموزشی مشابه با Gate مبتنی بر ابزار مونت کارلو Geant۴ به منظور پیاده سازی دستگاه‌های تصویربرداری که اساس کارکرد آنها اشعه ایکس است، انجام گرفت.

این محقق افزود: از آنجا که ابزار مونت کارلو Geant۴ بر اساس زبان C++ نوشته شده است، با توجه به آنکه برنامه نویسی با این ابزار نیاز به یادگیری دانش C++ دارد، ممکن است برای تمامی کاربران آسان نباشد، از این رو بسته شبیه ساز مونت کارلو Gate با هدف بررسی سیستم‌های تصویربرداری کامپیوتری چون SPECT ،PET و .... ایجاد شد که در مقایسه با Geant۴ که نیاز به یادگیری زبان C++دارد، یادگیری آن آسان‌تر است و به جای نوشتن کدهای C++ معادل دستورات به صورت خط فرمان در کتابخانه ها نوشته شده است.

وی با بیان اینکه در ابتدا سعی شد تا پیاده سازی دستگاه‌های رادیولوژی، ماموگرافی، فلوروسکوپی و سی تی اسکن انجام شود، گفت: در قدم بعدی تلاش شد بین ابزار Geant۴ و صفحه مرورگر ارتباط برقرار شود؛ به نحوی که کاربر بدون نصب داشتن ابزار Geant۴ بتواند به بسته نرم افزاری طراحی شده که دربرگیرنده مثال‌هایی از پیاده سازی دستگاه‌های مذکور است دسترسی یابد. در این پژوهش هدف اصلی ایجاد یک بسته آموزشی منحصر به فرد برای دستگاه‌های مبتنی بر اشعه ایکس است.

شیخ الاسلامی درباره کاربرد پروژه گفت: در حال حاضر تجهیزات و دستگاه‌های تصویربرداری نقش و جایگاه مهمی را در علوم پزشکی در بحث تشخیص به خود اختصاص داده اند. از این رو آگاهی و شناخت آنها متناسب با نیازهای ایجاد شده امری مهم است.

این محقق ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به هزینه و زمان سپری شده در ساخت دستگاه‌ها، شبیه سازی سیستم مورد نظر قبل از ساخت می‌تواند گزینه پیشنهادی مناسبی باشد.

وی تصریح کرد: سامانه‌ مورد نظر می‌تواند به عنوان یک سامانه علمی در بخش آموزش به خصوص برای آشنایی مقدماتی دانشجویان مهندسی، پزشکی و.... مورد استفاده قرار گیرد.

شیخ الاسلامی درباره مزیت‌های رقابتی طرح گفت: تلاش برای ایجاد یک بسته نرم افزاری آموزشی مبتنی بر ابزار Geant۴، ویژه برای دستگاه‌های مبتنی بر اشعه ایکس مانند رادیولوژی، ماموگرافی، فلوروسکوپی و سی تی اسکن، تلاش برای جایگزین کردن خط فرمان‌ها به جای کدهای سی پلاس پلاس، تلاش برای لینک برقرارکردن به محیط نمایش ابزار Geant۴ بدون نصب داشتن آن روی سیستم‌هایی که دارای سیستم عامل لینوکس هستند، از مزیت‌های این پروژه محسوب می‌شوند.

سعید ستایشی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد راهنمای این طرح بوده است.