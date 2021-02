به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، این کار تحقیقاتی را امید یزدانی آقمشهدی دانشجوی دکترای گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ این دانشگاه با راهنمایی دکتر قاسم اسدپور و مشاوره دکتر اسماعیل گرمارودی از دانشگاه شهید بهشتی و دکتر سیدمجیذ ذبیح زاده و دکتر « تیموکیکاس » از دانشگاه لایف ساینس استونی انجام داده است.

نتایج این پژوهش در قالب دو مقاله آی اس آی ISI در سال ۲۰۲۰ چاپ شده است .

بر اساس این گزارش ، در این تحقیق، با استفاده از فرایند های جوهر زدایی ، فراصوت و همچنین برای نخستین بار پیش تیمار شیمیایی - مکانیکی از نوع انفجار نیتروژن (NED)، فرایند قند سازی و تخمیر از کاغذ اسکناس فرسوده انجام و نسبت به تولید بیواتانول اقدام شد.

هدف از انجام این تحقیق، استفاده بهینه از این اسکناس ها برای تولید موادی باارزش افزوده بالا و همچنین کاهش آلودگی خاک و هوا اعلام شده است.

روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از قول دکتر قاسم اسدپور عضو هیات علمی این دانشگاه و مسئول هدایت این پروژه تحقیقاتی ، اعلام کرد : اتانول زیستی یا بیواتانول حاصل از اسکناس های فرسوده، محصول مناسبی برای جایگزینی عامل افزاینده عدد اکتان بنزین (MTBE) است چون ماده «ام تی بی یی» به علت سمی بودن عامل آلوده‌کننده آب‌های زیرزمینی محسوب می شود.

مقالات چاپ شده از این پژوهش با مشخصات زیر در آی اس آی چاپ شده است :

Effect of Ink and Pretreatment Conditions on Bioethanol and Biomethane Yields from Waste Banknote Paper. polymers۲۰۲۰ (IF: ۳.۳۶۴)

The Effect of Deinking Process on Bioethanol Production from Waste Banknote Paper. Processes۲۰۲۰ (IF: ۲.۹۷۳)

در حال حاضر اسکناس های فرسوده پس از جمع آوری در خزانه داری کشور با طی فرایندی خاص امحاء می شود. طبق مقررات اسکناس ها هفت سال پس از قرار گرفتن در چرخه جمع آوری می شود و اسکناس های نو جای آنها را می گیرد.

طبق اعلام بانک مرکزی سالانه بیش از ۷۰۰ میلیون برگ اسکناس از چرخه اقتصادی کشور خارج می‌شود. برای جمع آوری، امحا و چاپ مجدد آن‌ها مبلغی معادل ۱۲ میلیارد تومان از بودجه کشور خرج می‌شود.