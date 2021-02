آیا سلامت قلب در میانسالی با زوال عقل در کهنسالی ارتباط دارد؟

به گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری ساینس‌دیلی، در این تحقیقات اسکن PET مربوط به ۵۴۷ داوطلب مبتلا به تصلب شرایین با میانگین سنی ۵۰ سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تصلب شرایین عارضه‌ای است که در اثر رسوب چربی و کلسترول در دیواره داخلی سرخرگ‌ها ایجاد شده و موجب تنگی رگ می‌شود. این عارضه یکی از عوامل ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی محسوب می‌شود.

افرادی که در دهه پنجم زندگی خود بیش از سایرین در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی از جمله فشار خون هستند، در دوران پیری دچار اختلال در متابولیسم بخش‌هایی از مغز می‌شوند که با آلزایمر و زوال عقل ارتباط دارد.

به گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیماری‌های قلبی عروقی مهمترین عامل مرگ و میر در سراسر جهان است. کاهش وزن، کلسترول، چربی، کنترل قند، اجتناب از تنش و استرس و ورزش منظم روزانه مهمترین عوامل در کنترل این عارضه هستند.

محققان اختلال در گردش خون را مهمترین عامل ارتباط بیماری‌های قلبی با زوال عقل و آلزایمر می‌دانند.

اصطلاح زوال عقل فقط شامل از دست‌دادن حافظه نیست، بلکه ناهنجاری‌های دیگری را در حوزه شناختی از قبیل مهارت زبان، جهت‌یابی و مسیریابی، تعاملات اجتماعی و مهارت‌های برقراری ارتباط نیز شامل می‌شود.

مطالعات محققان دانشگاه کالج لندن نشان می‌دهد تغییر سبک زندگی موجب تاخیر یا توقف زوال عقل می‌شود. بر اساس این تحقیق با کنترل ۱۲ عامل موثر بر سبک زندگی می‌توان در ۴۰ درصد از موارد، بروز زوال عقل را به تاخیر انداخت یا مانع آن شد.

در این تحقیقات اطلاعات به دست آمده در رابطه با اثرگذاری عوامل مختلف بر بروز زوال عقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد علاوه بر عواملی مانند از دست دادن شنوایی، افسردگی، کمبود آموزش در کودکی، استعمال دخانیات، عواملی مانند مصرف الکل در میانسالی، آسیب‌دیدگی سر و قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا نیز سه عامل موثر بر ابتلا به زوال عقل هستند که به ترتیب یک، سه و دو درصد از موارد ابتلا به این بیماری را به خود اختصاص می‌دهند و می‌توان از آن‌ها اجتناب کرد.

بر اساس این تحقیقات با وجود این که برخی از عوامل را شخصا می‌توان کنترل کرد، جلوگیری از برخی دیگر مانند آلودگی هوا نیاز به سیاست‌گذاری و مدیریت دولت دارد. در صورتی که تمام عوامل مطرح شده در این تحقیقات به درستی کنترل شود، محققان پیش بینی می‌کنند که میزان ابتلا به زوال عقل به میزان ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت اکنون آلزایمر مهمترین دلیل از کار افتادگی سالمندان در سراسر جهان است. هزینه نگهداری از بیماران مبتلا به آلزایمر در سراسر جهان حدود ۶۰۵ میلیارد دلار است که معادل یک درصد از تولیدات ناخالص داخلی جهان است. از هر سه سالمند در سراسر دنیا، یک مورد بر اثر آلزایمر یا دیگر انواع زوال عقل جان خود را از دست می دهد.

بررسی های محققان مرکز آلزایمر آمریکا نشان می دهد که احتمال ابتلای زنان به آلزایمر پس از ۶۰ سالگی، دو برابر سرطان سینه است. در ادامه تحقیقات آمده است که احتمال ابتلای زنان به آلزایمر پس از ۶۰ سالگی یک به ۶ است؛ در حالی که این رقم در مردان یک به ۱۱ است.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Journal of the American College of Cardiology منتشر شده است.