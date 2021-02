به گزارش روز پنج‌شنبه پایگاه خبری ساینس دیلی، در این تحقیقات که با کمک ۱۹ داوطلب بالغ انجام گرفت، داوطلبان به مدت ۱۴ روز مقدار مشخصی از پودر انگور یخ زده را در رژیم غذایی خود مصرف کردند و در نتیجه این اقدام، حفاظت طبیعی پوست بدن آن‌ها در برابر پرتوهای خورشید بهبود یافت.

بر اساس این تحقیقات ترکیبات طبیعی پلی فنول که در انگور و برخی از میوه‌ها و سبزیجات وجود دارد، موجب کاهش آسیب‌های ناشی از تابش پرتوهای ماوراء‌بنفش در پوست می‌شود.

همچنین مصرف انگور موجب کاهش پروتئین‌هایی در بدن می‌شود که عامل التهاب هستند. این اولین بار است که محققان دریافتند خوردن انگور دارای آثار محافظتی در برابر پرتوهای مضر در پوست است.

علاوه بر این نتایج اولیه این تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف انگور می‌تواند مانع بروز سرطان پوست شود. البته برای اطمینان از صحت این نتایج، انجام تحقیقات بیشتر، ضروری است.

به گفته محققان مصرف انگور اثری مانند یک ضدآفتاب خوراکی دارد. البته این امر به معنای جایگزینی کرم‌های ضدآفتاب با انگور نیست و انگور دارای اثر تکمیلی برای ضدآفتاب است.

بر اساس گزارش انجمن سرطان آمریکا، سرطان پوست شایع‌ترین سرطان در آمریکا و سایر نقاط جهان محسوب می‌شود و مرگبارترین نوع سرطان که ملانوم نام دارد، سالانه جان بیش از ۱۰ هزار نفر را در آمریکا می‌گیرد.

انواع دیگر سرطان پوست از جمله سرطان سلول سنگفرشی و سرطان سلول پایه‌ای نیز از سرطان‌های کشنده پوستی محسوب می‌شوند که تعداد قربانیان آنان کمتر از ملانوم است.

سرطان پوست ناشی از رشد غیرطبیعی سلول‌های پوست، بر اثر اشعه ماوراءبنفش خورشید است.

محققان کلینیک مایو در آمریکا معتقدند که با چند راهکار ساده می‌توان از این عارضه پیشگیری کرد.

توصیه‌هایی برای جلوگیری از سرطان پوست:

- جلوگیری از برخورد اشعه خورشید با پوست در روز های گرم و آفتابی؛

ساعت ۱۰ صبح تا چهار بعد از ظهر، اوج شدت اشعه خورشید، به ویژه در تابستان است. محققان توصیه می‌کنند که افراد در این ساعات از روز تا حد امکان در معرض نور خورشید قرار نداشته باشند.

- استفاده از کرم ضد آفتاب با حداقل اس پی اف ۲۵؛

منظور از اس پی اف، عامل محافظتی در مقابل نور آفتاب است. استفاده از کرم ضد آفتاب در تمام دوران سال و تجدید آن هر دو ساعت یک بار به کرات توصیه شده است.

- اجتناب از روش‌های مختلف برنزه شدن؛

برنزه شدن چه به صورت طبیعی و چه با استفاده از دستگاه‌های سولاریوم، مهمترین علت بروز سرطان پوست است.

- بررسی دوره‌ای پوست؛

این مرحله که توسط خود شخص صورت می‌گیرد، شامل بررسی خال‌ها و لکه‌های روی پوست است. در صورت افتادن خال یا بزرگ شدن آن، در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید.

- استفاده از کلاه، دستکش و عینک

- استفاده از لباس‌های آستین بلند در زمستان

- استفاده از کرم ضدآفتاب برای نوزادان، کودکان و مردان نیز الزامی است

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Journal of the American Academy of Dermatology منتشر شده است.