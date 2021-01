به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، آلبرتو گرمالدی که تهیه‌کنندگی فیلم‌های مطرحی چون وسترن اسپاگتی (وسترن ایتالیایی) خوب، بد، زشت (۱۹۶۶)، جینجر و فرد (۱۹۸۶) و دارودسته‌های نیویورکی (۲۰۰۲) را در کارنامه خود داشت، در ۹۵ سالگی به مرگ طبیعی درگذشت.

این تهیه‌کننده مشهور ایتالیایی سال ۱۹۲۵ میلادی در ناپل ایتالیا متولد شد و قبل از آن که در سال ۱۹۶۱ کمپانی فیلمسازی خود را افتتاح کند، در رشته حقوق تحصیل کرد. L’ombra di Zorro اولین فیلم به تهیه‌کنندگی گریمالدی بود که یک سال بعد از تاسیس این کمپانی اکران شد.

گریمالدی اولین بار در سال ۱۹۶۵ و بر سر ساخت فیلم به خاطر چند دلار بیشتر (دنباله فیلم به خاطر یک مشت دلار) با بازی کلینت ایستوود، با سرجیو لئونه کارگردان مطرح ایتالیایی همکاری کرد. گریمالدی و لئونه یک سال بعد مجددا در ساخت وسترن اسپاگتی خوب، بد، زشت با هم همکاری کردند که در گیشه جهانی ۲۵ میلیون دلار فروش کرد و ایستوود را به اوج شهرت رساند.

گریمالدی در طول چهار دهه فعالیت هنری خود بیش از ۸۰ فیلم را در اروپا و آمریکا تهیه‌کنندگی کرد که از جمله برجسته‌ترین آنها می‌توان به فیلم بسوزان (Burn!) و آخرین تانگو در پاریس (Last Tango in Paris) با بازی مارلون براندو و مردی از لامانچا (Man of La Mancha) با بازی سوفیا لورن اشاره کرد. آخرین فیلمی که به تهیه‌کنندگی او ساخته شد، دارودسته نیویورکی‌ها محصول سال ۲۰۰۲ به کارگردانی مارتین اسکورسیزی و بازی لئوناردو دیکاپریو، کامرون دیاز و لیام نیسون بود که نامزد ۹ جایزه اسکار از جمله اسکار بهترین فیلم شد.

جایزه انجمن ملی فیلم ایتالیا و جایزه روبان نقره‌ای برای بهترین تهیه‌کننده از جمله افتخارات این تهیه‌کننده شناخته‌شده بودند.