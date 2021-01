به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، شبکه آمریکایی اچ‌بی‌او قدم‌های اولیه برای ساخت سریالی اقتباسی از داستان‌های دانک و اگ (Tales of Dunk and Egg) نوشته جورج آر. آر. مارتین را برداشت، این مجموعه داستانی پیش‌درآمدی بر ماجراهای سریال بازی تاج و تخت است.

سریال جدید اچ‌بی‌او در قسمت‌های یک ساعته پخش می‌شود و داستان ماجراجویی‌های سر دانکن قدبلند (دانک) و اگان تارگرین پنجم جوان (اگ) را ۹۰ سال قبل از آغاز داستان نغمه یخ و آتش، روایت می‌کند.

جورج آر. آر. مارتین نویسنده ۷۲ ساله آمریکایی تا به امروز سه رمان کوتاه از مجموعه داستان‌های دانک و اگ منتشر کرده است: شوالیه آواره (The Hedge Knight) در سال ۱۹۹۸، شمشیر قسم خورده (The Sworn Sword) در سال ۲۰۰۳ و شوالیه مرموز (The Mystery Knight) در سال ۲۰۱۰. این سه رمان در سال ۲۰۱۵ در یک مجموعه با عنوان شوالیه هفت پادشاهی (A Knight of the Seven Kingdoms) گردآوری و منتشر شدند.

در حال حاضر هنوز هیچ نویسنده یا بازیگری به این پروژه ملحق نشده اما به گفته منابع آگاه، ساخت این سریال از اولویت بالایی برای اچ‌بی‌او برخوردار است زیرا این شبکه کابلی در نظر دارد از موفقیت و محبوبیت جهانی سریال بازی تاج و تخت نهایت استفاده را ببرد.

این سریال در صورت تولید و پخش، دومین پیش‌درآمد اقتباسی برای سریال بازی تاج و تخت خواهد بود. اچ‌بی‌او در حال حاضر سریال خاندان اژدها (The House of Dragon) را در دست ساخت دارد که قرار است سال آینده میلادی پخش شود. آن سریال نیز روایتگر داستان جنگ داخلی تارگرین‌ها در وستروس است که با عنوان رقص اژدهایان شناخته می‌شود.

طرفداران بازی تاج و تخت مدت‌هاست که درخواست ساخت سریال داستان‌های دانک و اگ را داشتند. وقتی اچ.بی.او در سال ۲۰۱۷ از ساخت چند اسپین‌آف از مجموعه بازی تاج و تخت خبر داد، این طرفداران امید داشتند ماجراجویی های دانک و اگ هم بخشی از این فهرست باشد. اما مارتین آن زمان گفته بود برنامه‌ای برای سریال کردن این مجموعه داستانی وجود ندارد.

با این حال این که اچ‌بی‌او پروژه این سریال را کلید زده الزاما به معنی حتمی بودن ساخت آن نیست. چند سال قبل قرار بود یک پیش‌درآمد دیگر از بازی تاج و تخت به نوشته جین گلدمن و بازی نائومی واتس ساخته شود اما این پروژه در نهایت در سال ۲۰۱۹ لغو شد.