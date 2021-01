امضای قرارداد مقر اپدیم بین ایران و معاون دبیرکل سازمان ملل

به گزارش روز جمعه ایرنا از بخش رسانه‌ای سفارت ایران در بانکوک، با حضور «سید رضا نوبختی»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پادشاهی تایلند در محل کمیسیون اقتصادی اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) مستقر در بانکوک ترتیبات اجرایی (اداری-مالی) قرارداد مقر اپدیم (The Asian and Pacific Centre for the Development of Disaster Information Management (APDIM)) بین سفیر کشورمان به نمایندگی از دولت ایران و «آرمیدا سالسیا آلیسجابانا» معاون دبیرکل ملل متحد و دبیر اجرایی اسکاپ به نمایندگی سازمان ملل متحد امضا شد.

مرکز مدیریت اطلاعات توسعه بلایا برای آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) با مساعدت دولت جمهوری اسلامی ایران در تهران مستقر است. این مرکز به عنوان تنها مرکز تخصصی ذیل مجموعه سازمان ملل متحد در دو قاره آسیا و اقیانوسیه است که تخصصی موضوع پر اهمیت گردآوری و پایش داده و اطلاعات مربوط به بلایا را در دستور دارد.

اگرچه در ابتدا تصمیم تمام کشورهای عضو اسکاپ در تاسیس چنین دفتری مدیریت اطلاعات مربوط به بحران های طبیعی بوده؛ موضوع دنیاگیری کرونا نشان داد بلایای محیطی محدود به بحران های ناشی از پدیده تغییر اقلیم نبوده و فجایع زیستی نیز می بایست بعنوان یک بلیه مورد پایش و مدیریت اطلاعات قرار گیرد. این پیشنهادی بوده که در دیدار اخیر نماینده دائم کشورمان نزد اسکاپ با مدیران این کمیسیون منطقه ای اقتصادی اجتماعی ملل متحد نیز در میان گذاشته شده است.

قرارداد مقر اپدیم در بهمن ۱۳۹۶ با سفر معاون وقت دبیرکل ملل متحد و دبیر اجرایی قبلی اسکاپ به کشورمان مشترکاً توسط وی و دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه امضا شد. باتوجه به میزبانی مقر اپدیم، کشورمان به عنوان عضو ثابت شورای حکام آن نیز محسوب می شود. پنجمین شورای حکام مرکز مدیریت اطلاعات توسعه بلایا برای آسیا و اقیانوسیه نیز در هفته پیش رو به صورت مجازی با حضور سایر کشورهای عضو و ناظر به صورت مجازی در تهران برگزار خواهد شد.