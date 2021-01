بازی جدید «جنگ ستارگان» در راه است

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، شرکت توسعه دهنده بازی‌های ویدئویی یوبی‌سافت فرانسه از ساخت بازی جدید جنگ ستارگان در سبک ماجراجویی و جهان باز خبر داد. استودیو مسیو اینترتیمنت زیرشاخه یوبی‌سافت و سازنده بازی تیراندازی آنلاین Tom Clancy’s The Division، کار توسعه این بازی را برعهده خواهد داشت.

فرآیند ساخت این بازی ویدئویی جدید هنوز در مراحل مقدماتی است و جزئیاتی درباره شخصیت‌ها، محیط بازی یا چگونگی بازنمایی دنیای سینمایی جنگ ستارگان در آن، منتشر نشده است. آنچه می‌دانیم این است که این بازی با استفاده از موتور اسنودراپ/ Snowdrop استودیو مسیو و تحت نظارت جولیان گرایتی، عضو گروه سازنده بازی‌های معروفی چون شاهزاده ایرانی (Prince of Persia) و سری بازی‌های فار کرای (Far Cry)، ساخته خواهد شد.

داگلاس ریلی معاون شرکت لوکاس فیلم گیمز آمریکا با انتشار یک پست وبلاگی در این باره گفت: می‌دانیم طرفداران مجموعه جنگ ستارگان برای حس غرق شدن در کهکشان این جهان و سفر در دل فضاهای پر از جزئیات، ارزش قائل اند. تصور این که تیم مسیو اینترتیمنت با به کارگیری روحیه ابتکاری و تعهد خود به کیفیت با جهان جنگ ستارگان چه خواهد کرد، جالب و سرگرم کننده است.

از آن زمان که کمپانی دیزنی تصمیم به احیای استودیو لوکاس فیلم‌گیمز گرفت، این دومین خبر بزرگ است که در دنیای بازی‌های ویدئویی منتشر می‌شود. سه‌شنبه گذشته (۲۳ دی ۹۹)، شرکت بتسدا سازنده بازی‌هایی چون Elder Scrolls و Fallout نیز از بازی جدید ایندیانا جونز رونمایی کرد.

از زمان انتشار بازی نقش‌آفرینی جنگ ستارگان: شوالیه های جمهوری کهن (Star Wars: Knights of the Old Republic) که بسیاری آن را بهترین بازی جنگ ستارگان می‌دانند، نزدیک به ۲۰ سال می‌گذرد. از همین رو، یک بازی ماجراجویی جهان آزاد در دنیای جنگ ستارگان چیزی است که طرفداران این مجموعه سینمایی مدت‌ها در انتظارش بودند.