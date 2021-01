به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری مدیکال نیوز،‌ در تحقیقات دانشگاه راش واقع در آمریکا که با کمک پنج هزار داوطلب سالمند ساکن در شیکاگو انجام شد، وضعیت سلامت شناختی داوطلبان بالای ۶۵ سال بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۳ میلادی مورد ارزیابی قرار گرفت. داوطلبان هر سه سال یک بار پرسش‌نامه‌ای را تکمیل کردند که امکان ارزیابی مهارت‌های پردازشی و حافظه آن‌ها را فراهم می‌کرد. آنها همچنین پرسش نامه‌ای را درمورد میزان مصرف ۱۴۴ ماده خوراکی تکمیل کردند.

محققان هریک از داوطلبان را که رژیم غذایی مدیترانه‌ای داشتند، به دقت تجزیه و تحلیل کردند و برای مصرف هریک از اقلام این رژیم شامل میوه، سبزیجات، حبوبات، روغن زیتون، ماهی، سیب زمینی و غلات تصفیه نشده، ۵ امتیاز و در مجموع ۵۵ امتیاز درنظر گرفتند. آنها همچنین میزان مصرف رژیم غربی شامل سیب‌زمینی سرخ شده، غلات تصفیه شده، شیرینی‌ها و گوشت قرمز فرآوری شده، محصولات لبنی پرچرب و پیتزا را در بین داوطلبان اندازه‌گیری کردند.

در این تحقیق نمره حاصل از میزان مصرف رژیم مدیترانه‌ای با افت وضعیت سلامت شناختی هر داوطلب در طول سال‌های تحقیق، مقایسه شد. در نتیجه این بررسی‌ها مشخص شد مصرف رژیم غذایی غربی می‌تواند تاثیر مخربی بر وضعیت سلامت شناختی برجای بگذارد. توانایی‌های شناختی افرادی که امتیاز رژیم مدیترانه‌ای بالا داشتند در مقایسه با افرادی که تمایل بیشتری به رژیم غربی داشتند و امتیاز پایینی را در این رژیم کسب کردند، به طور متوسط ۵.۸ سال جوانتر بود.

به گفته محققان مصرف رژیم غذایی غربی با افت توانایی‌های شناختی در دوران پیری ارتباط مستقیم دارد و برای بهره‌مندی از مزایای رژیم غذایی مدیترانه‌ای باید مصرف غذاهای فرآوری شده و سایر مواد غذایی ناسالم کنار گذاشته شود.

رژیم مدیترانه‌ای به طور معمول شامل چربی‌های اشباع نشده مانند روغن زیتون، آجیل و آووکادو، همراه با سبزیجاتی مانند کرفس، اسفناج و هویج است. این سبزیجات غنی از نیتریت و نیترات هستند و ترکیب این دو گروه غذایی باعث تشکیل اسیدهای چرب نیترو می‌شود. در رژیم غذایی مدیترانه‌ای جایی برای گوشت قرمز، غذاهای فرآوری شده و قندهای مصنوعی وجود ندارد. استفاده از مقادیر زیاد میوه، سبزیجات، روغن زیتون، لوبیا و غلات و محصولات لبنی کم چرب در این رژیم غذایی توصیه شده است.

بر اساس فهرست U.S. News & World Report در سال ۲۰۲۱ میلادی، رژیم غذایی مدیترانه‌ای برای چهارمین سال متوالی به عنوان بهترین رژیم غذایی در بین تمام رژیم‌های موجود معرفی شده است. ساکنان کشورهای حاشیه دریای مدیترانه به طور کلی طول عمر بیشتری دارند و نسبت به ساکنان نقاط دیگر زمین از سطح سلامتی بالاتری برخوردارند. میزان دیابت، بیماری‌های قلبی و سرطان در این افراد کمتر است. راز این سلامتی و طول عمر در رژیم غذایی مدیترانه‌ای است.



برخی از مزیت‌های دیگر استفاده از رژیم مدیترانه‌ای عبارتند از :

- رژیم غذایی مدیترانه‌ای از بروز بیماری مزمن کلیه جلوگیری می‌کند.

- رژیم غذایی مدیترانه‌ای با وجود روغن زیتون، باعث کاهش وزن می‌شود و از بروز دیابت جلوگیری می‌کند.

- رژیم غذایی مدیترانه‌ای سبب کاهش فشار خون می‌شود.

- رژیم غذایی مدیترانه‌ای سلول‌های سرطانی را از بین می‌برد.

- رژیم غذایی مدیترانه‌ای از بروز استرس و افسردگی جلوگیری می‌کند.

- رژیم غذایی مدیترانه‌ای مانع از ابتلا به پارکینسون و آلزایمر می‌شود.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association منتشر شده است.