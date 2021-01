میراث هنری، قربانیان خاموش تعرض به کنگره آمریکا

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه هنر، در جریان حمله هفته گذشته طرفداران مسلح دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا به آثار هنری موجود در این بنای نئوکلاسیک خسارت‌هایی جزئی وارد شد؛ سردیس قرن نوزدهمی از زاخاری تیلور رئیس جمهوری اسبق آمریکا در جریان این شورش با مایع قرمزرنگی شبیه به خون پوشانده شد، یک عکس قاب گرفته شده از دالایی لاما به سرقت رفت و طوماری شامل حروف زبان چینی از بین رفت. در این بین گاز اشک آور و اسپری فلفلی که نیروهای پلیس آمریکا برای مهار شورشیان استفاده می‌کردند نیز به نقاشی های دیواری، مجسمه‌ها و نیمکت‌های تاریخی آسیب وارد کرد. در محوطه ساختمان، دو چراغ روشنایی شکسته شدند و یک دیوارنوشته روی ساختمانی در نزدیکی سکویی که جو بایدن کمتر از دو هفته دیگر سوگند ریاست جمهوری یاد می‌کند، پیدا شد.

ارین کورتنی سخنگوی آژانس فدرال ناظر بر ساختمان‌ها و محوطه کنگره آمریکا در این باره می‌گوید: براساس ارزیابی‌های اولیه، بیشترین خسارتی که به بخش داخلی و پوشش ساختمان وارد شده به شیشه‌ها و درهای شکسته و دیوارنویسی محدود است. در ضلع غربی مجموعه، تیم‌ها یک گرافیتی روی ساختمان نزدیک سکوی مراسم تحلیف و دو چراغ حیاطی شکسته با طراحی فردریک لا المستد (معمار فقید آمریکایی) پیدا کردند.

وی افزود: مجسمه‌ها، نقاشی‌های دیواری و نیمکت‌های تاریخی کنگره همگی در درجات متفاوت خسارت دیدند که در درجه اول ناشی از اثرات استفاده از اسپری فلفل، گاز اشک آور و کپسول‌های آتش‌نشانی بود. (این میراث تاریخی) باید تحت ترمیم، تمیزکاری و حفاظت قرار گیرند.

نگرانی بزرگ موزه‌داران درباره نقاشی‌های تاریخی به جا مانده از دهه ۱۸۰۰ میلادی جان ترامبول هنرمند آمریکایی معروف به نقاش انقلاب (The Painter of the Revolution) در تالار گرد کاخ کنگره آمریکا و مجسمه‌های موجود در تالار ملی تندیس‌ها بود که در شورش روز چهارشنبه پر شده بود از شورشیان. اما آن طور که از ظواهر پیداست، این یادگارهای تاریخی از یورش اوباش راست‌گرا آسیب جدی ندیدند.

گزارش‌ها از خسارت وارده به آثار هنری موجود در ساختمان کنگره همزمان با آن منتشر می‌شود که لحظه به لحظه ویدئوهای بیشتری از لحظه شورش ویرانگر در محوطه کنگره به اشتراک گذاشته می‌شود و مقامات فدرال آمریکا به دستگیری‌ عاملان ادامه می‌دهند. توییتر، فیسبوک و اینستاگرام در واکنش به دعوت و تحریک ترامپ به خشونت، دسترسی وی به این شبکه های اجتماعی را مسدود کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، چهارشنبه هفته گذشته (۱۷ دی) پس از پایان سخنرانی ترامپ در جمع هوادارانش، صدها تن از حامیان وی به ساختمان کنگره که مشغول بررسی آرای مجمع گزینندگان (کالج الکترال) بود هجوم برده و در روند تائید نهایی نتایج انتخابات ۱۳ آبان وقفه ایجاد کردند. با این حال پس از فروکش کردن التهابات، نمایندگان مجلس و سناتورها با تائید آراء الکترال، به پیروزی جو بایدن در پنجاه‌ونهمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسمیت بخشیدند.