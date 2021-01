به گزارش ایرنا، در حاشیه فینال لیگ قهرمانان آسیا بود که کتابچه میزبانی فدراسیون فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیای ۲۰۲۷ توسط مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان به شیخ سلمان، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا تحویل داده شد. این کتابچه ۲۳۵ صفحه‌ای در حضور حیدر بهاروند سرپرست و مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال و همچنین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر به رییس AFC سپرده شد.

ارائه این دفترچه یعنی پایان مراحل اداری یا همان کاغذبازی‌های مرسوم که هر نامزد باید انجام می‌داد. اما این به معنای پایان کار فدراسیون فوتبال نیست و حالاست که فاز جدیدی از فعالیت‌های فدراسیون باید آغاز شود. در این مرحله می‌بایست فدراسیون از طریق قدرت فضای مجازی و همچنین استفاده از پتانسیل‌های موجود به معرفی هر چه بیشتر و بهتر کشور در مسیر میزبانی بپردازد تا از این حیث نسبت به رقبا عقب نماند. کاملا مشخص است که هر سه رقیب ایران به خصوص عربستان، عزم بسیار جدی برای کسب میزبانی را دارد.

حیدر بهاروند و مهدی محمدنبی در این کتابچه صحبت‌های جالبی را عنوان کرده‌اند که در ادامه اشاره‌ای به آنها خواهیم داشت:

سرپرست فدراسیون فوتبال به اشتیاق ملت ایران برای برگزاری این رویداد اشاره کرده که باید مثل کشور ایران با شکوه، مثل تاریخ ایران باصلابت و مثل مردم ایران پرشور باشد. اشاره به وحدت ایران در عین داشتن قومیت‌های مختلف برای نمایش یکپارچگی، به جای گذاشتن میراثی از جنس ایران در این رقابت‌ها و نشان دادن فوتبال اصیل با توجه به رشد و پیشرفت داوران، بازیکنان، مربیان و مدرسان بومی و تیم‌های ایرانی در سطح آسیا و جهان در پیام سرپرست فدراسیون دیده می‌شود. ایشان هدف از درخواست میزبانی ایران را رسیدن به زیبایی ها، امیدها، خوشحالی‌ها و رونقی که میزبانی این رقابت‌ها می‌تواند به ارمغان بیاورد بیان کرده است.

دبیرکل فدراسیون نیز ضمن بیان اینکه فوتبال ایران عضوی فعال در آسیا و نماینده‌ای شایسته در جهان فوتبال است، به رشد بومی فوتبال در ایران از موفقیت‌های ملی تا بین‌المللی اشاره کرده و هدف از درخواست میزبانی را ایجاد تحول و ارتقاء امکانات و سطح فوتبال برای فوتبال پایه، جوانان، زنان و بزرگسال به عنوان میرات میزبانی دانسته است. محمد نبی، آسیایی یکپارچه برای فوتبال در سال ۲۰۲۷ در ایران را نوید داده است.

این صحبت‌ها همگی درست و به جا عنوان شده است اما برای رسیدن به این رویاها و اهداف زیبا باید به صورت عملی نیز تلاش‌هایی صورت بگیرد. فدراسیون فوتبال تا به اینجا عملکرد نسبتا قابل قبولی در مسیر میزبانی داشته اما نیاز است که از این به بعد این فعالیت‌ها چند برابر شود و از حالت بالقوه به وضعیت بالفعل دربیاید.

با توجه به شعار های اعلامی از قطر Celebrating Asia به معنی جشن آسیا، عربستان Forward for Asia به معنی پیشروی برای آسیا و هند Brighter Future Together به معنی آینده‌ای روشن‌تر باهم، به نظر می رسد شعار انتخابی از سوی فدراسیون فوتبال به نام Asia United in Persia به معنی "آسیا متحد در ایران"، شعار مناسبی باشد که با هشتگی مرکب از رنگ‌های پرچم ایران و ۲ رنگ لوگوی AFC همراه شده است. هرچند استفاده از هشتگ برای فضای مجازی است اما تا این لحظه هیچ مطلبی با این هشتگ در فضای مجازی دیده نشده است که این یکی از کم‌کاری‌های فدراسیون در این مسیر بوده است. این درحالیست که به عنوان نمونه، عربستان کمپینی بنام Play it Forward در فضای مجازی راه اندازی کرده و وب‌سایتی هم برای این فرایند درخواست میزبانی در معرض عموم برای اطلاع مردمش راه اندازی کرده و نیاز است که فدراسیون فوتبال نیز هرچه سریع‌تر چنین فضایی را به وجود بیاورد.

اما نکته نگران‌کننده و قابل نقد دیگر، این است که هر سه نامزد میزبانی مسابقات از لوگوی خود رو نمایی کرده اند به جز فدراسیون فوتبال ایران. تا به اینجا هیچ لوگویی را برای میزبانی از سوی فدراسیون فوتبال به نمایش گذاشته نشده که اصلا اتفاق خوبی نیست.

با این وجود و با در نظر گرفتن تمام این کم و کاستی‌ها، با توجه به انصراف درخواست میزبانی فدراسیون فوتبال ازبکستان بعد از چند ماه کار می‌توان نتیجه گرفت که حتی فرایند اداری درخواست میزبانی چنین رویدادهای ورزشی بزرگ و مهمی دشوار است چه برسد به برنده شدن در رقابت دریافت میزبانی آن هم با وجود قطر، میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ و عربستانی که بودجه بسیاری برای دریافت این میزبانی در امتداد سند ۲۰۳۰ آن کشور دریافت کرده است.باید قبول کنیم که نسبت به رقبا هم محدودیت‌های بیشتری داریم و هم امکانات کمتری اما حالا که در این کارزار قرار گرفته‌ایم باید نهایت تلاش خود را داشته باشیم و نباید دیگر اشتباهی همانند اشتباهی که در یکی از ویدیوهای معرفی ورزشگاه‌ها رخ داد را تکرار کنیم چرا که قطعا به ضرر ما خواهد بود.

متاسفانه بهره‌مندی از اسطوره‌های فوتبال ایران تنها به نام بردن، استفاده از عکس و اشاره به افتخارات اشخاصی چون علی دایی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی محدود شده است که در کتابچه میزبانی نیز به همین ترتیب است و فدراسیون فوتبال بهتر است از این موجودیت بسیار غنی بهره جدی‌تری ببرد و آنها را به صورت رسمی وارد کار کند و در مسیر میزبانی از این اسطوره‌ها بهره ببرد.

فدراسیون فوتبال در این چند سال اکثر اقدامات خود را در فضای ایزوله و اصطلاحا در خفا انجام داده است اما بهتر است در مسیر کسب میزبانی جام ملت های آسیا از نظرات کارشناسان، متخصصان و همچنین اهالی ورزش استفاده شود تا بتوان با توان بسیار بالا به رقابت پرداخت. در این صورت حتی اگر میزبانی جام ملت‌های ۲۰۲۷ به ایران نرسد، بازهم شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در نرم افزار و سخت افزار فوتبالمان خواهیم بود. انتظار می‌رود دبیرکل فدراسیون فوتبال در این راه پیشقدم شود و از نظرات با روی باز استقبال کند.

فدراسیون فوتبال ایران به زودی انتخابات خود را در پیش دارد ولی نباید فعل و انفعالات و تغییرات احتمالی، پروسه کسب میزبانی و فعالیت‌های فدراسیون را مختل کند. نباید فراموش کنیم که برای گرفتن میزبانی بزرگترین رویداد فوتبالی قاره کهن، نیاز به منابع مالی قابل توجهی داریم و رییس بعدی فدراسیون فوتبال باید با چنته پر وارد رقابت شود.