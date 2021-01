به گزارش گروه فرهنگی ایرنا هفته ای که گذشت در آستانه شهادت سردار سلیمانی اخبار فرهنگی و هنری بیشتر رنگ و بوی آثاری در بزرگداشت این شهید والامقام داشت اما در کنار این اخبار، حوزه فرهنگ و هنر همچنان شاهد رویدادهای متفاوتی بود.

همزمان با نزدیک شدن به اولین سالروز شهادت سردار دل‌ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، سایت «ژنرال سلیمانی» با بیش از ۹ هزار عنوان مطلب ، عکس، تصویر و... راه اندازی شد.

۱۵ سریال انیمیشنی در بیش از ۸۵۰ اپیزود و ۳۵۰۰ دقیقه در ژانرها و تکنیک‌های مختلف با محوریت کودکان و نوجوانان تولید شده است و هم اکنون در راستای برنامه ویژه هنرهای تصویری سوره برای تامین محتوای مفرح و آموزنده برای کودکان در ایام خانه نشینی کرونا، تامین و به زودی در پلتفرم‌های رسمی آنلاین پخش خواهند شد.

بهروز تقوایی بازیگر پیشکسوت نمایش‌های ایرانی که سابقه بازی او در نمایش‌های لاله‌زار و طی دو دهه اخیر در گونه تئاتر آزاد احیاگر گونه «کمدی سفید» از شاخه‌های نمایش ایرانی بود روز ۱۰ دی‌ماه به دلیل بیماری مزمنی که طی دو سال اخیر گریبانگیر وی شده بود، درگذشت.

نمایشگاه عکس «مکتب سلیمانی» با نمایش ۷۰ عکس از نبردها و مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

۸۲۶ اثر از هنرمندان کشورهای مختلف به منظور شرکت در نخستین نمایشگاه خوشنویسی راه ابریشم با عنوان رقص قلم به دبیرخانه این رویداد رسید.

نمایشگاه جهانی هنر توکیو ۲۰۲۱ (ART FAIR ۲۰۲۱) با شرکت رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن برگزار می‌شود.

فراخوان ثبت‌نام متقاضیان «داخلی در بخش بین‌الملل» و «ناشران خارجی» نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران منتشر شد. ناشران، موسسات فرهنگی، نهادها، انجمن‌ها، تشکل‌های نشر و آژانس‌های ادبی بین‌المللی واجد شرایط می‌توانند از ۱۰ تا ۱۴ دی با مراجعه به نشانی اینترنتی register-int.tibf.ir نسبت به ثبت‌نام در بخش بین‌الملل نمایشگاه مجازی کتاب تهران اقدام کنند.

کتاب ترکش دوست‌داشتنی، نخستین فونت رایانه‌ای مصحف شریف و سامانه بازنمایی دستاوردهای قرآنی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

سنگ مزار استاد فقید موسیقی محمدرضا شجریان با عبارت دست نوشته وی «خاک پای مردم ایران» با همکاری تنی چند از اساتید فرهنگ و هنر ایران بر مدفن این هنرمند نصب شد.

ششمین جایزه جهانی اربعین، با برگزاری آیین اختتامیه و اعلام نفرات برگزیده در پنج بخش عکس، فیلم حرفه‌ای، فیلم مردمی، سفرنامه و فعالان مجازی اربعین به کار خود پایان داد.

مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازگشایی موزه هنرهای معاصر تهران پس از دوسال خبر داد و گفت: مرمت موزه در نهایت با تمام مشکلاتی همچون تغییر قیمت های بازسازی، ویروس کرونا و حساسیت آثار گنجینه که در راه داشت به پایان رسید و در روزهای آینده درهای آن گشوده خواهد شد.

دبیر اجرایی پانزدهمین جشنواره شعر فجر از ارسال ۲ هزار و ۴۸۹ اثر به این دوره از جشنواره خبر داد.

اصغر عبداللهی فیلم‌نامه‌نویس، کارگردان و داستان نویس که متولد ۱۳۳۴ در آبادان بود ۷ دی ماه در سن ۶۴ سالگی در بیمارستان جم درگذشت.

مرحله نخست نوزدهمین دوره جایزه ادبی صادق هدایت به پایان رسید و ۱۳۰۰ نویسنده از سراسر جهان در آن حضور پیدا کردند. داوران در مرحله اول ۲۷ داستان را برگزیدند.

افتخارات جهانی

بیست ویکمین جشنواره آسیاتیکای رم سه جایزه اصلی خود را به فیلم سینمایی مجبوریم ساخته رضا درمیشیان اعطا کرد.

آخرین نمایش گروه تئاتر است با نام ماریون به کارگردانی حامد اصغرزاده به تازگی از طرف جشنواره بین‌المللیِ تئاترِ دانشگاهیِ کازابلانکا دعوت به اجرا شد و سوم دی در قالب بستر ارائه‌دهنده برخط (پلتفرم آنلاین) برای تماشاگران و دنبال‌کنندگان جشنواره به نمایش درآمد. جشنواره تئاتر کازابلانکا در کشور مراکش، از جمله رویدادهایی است که توسط انستیتو بین‌المللی تئاتر (ITI) برگزار می‌شود و برپایی این دوره جشنواره برای بازه زمانی ۲۱ تا ۲۷ دسامبر برابر با اول تا هفتم دی برنامه‌ریزی شده است.

در اختتامیه چهارمین دوره جشنواره بین المللی «لیفت ایندیا» هندوستان (lifft India) که عصر روز ۶ دی ماه برگزار شد، فیلم سینمایی نرگس مست جایزه بهترین موسیقی فیلم بلند به آهنگسازی مجید درخشانی را به دست آورد و جایزه ویژه هیأت داوری نیز به کارگردان فیلم جلال الدین دری اهدا شد.

فیلم «شاهین» به کارگردانی سالار طهرانی تندیس بهترین فیلمنامه بلند سینمایی از جشنواره «لیفت ایندیا» هندوستان را از آن خود کرد.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم جیپور هندوستان امسال میزبان فیلم سینمایی گورکن به نویسندگی و کارگردانی کاظم ملایی و به تهیه‌کنندگی سینا سعیدیان است.

فیلم سینمایی چهل و هفت به کارگردانی احمد اطراقچی و علیرضا عطاء الله تبریزی و تهیه کنندگی ناهید دل آگاه که به بخش مسابقه چهارمین جشنواره فیلم لیفت هندوستان راه یافته بود توانست ۲ جایزه این جشنواره را از آن خود کند.

فیلم کوتاه داستانی پاتوقی ها به کارگردانی سیامک کاشف آذر، در ادامه حضور بین‌المللی خود برنده بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در فستیوال Seattle آمریکا شد.

فراسوی مرزها

در سالی که انتظار می‌رفت شیوع کرونا صنعت حراج‌های هنری را فلج کند، اعتماد مشتریان به مزایده‌های آنلاین به بازار این حراجی‌ها در اروپا رونق بخشیده است.

یک ویولن عتیقه و نایاب ۳۱۰ ساله ساخته دست «هیرونیموس آماتی دوم»، از معروفترین ویولن‌سازان تاریخ موسیقی، از خانه یک دلال هنری در لس‌آنجلس به سرقت رفت.

جریمه دیرکرد تحویل یک کتاب امانی به کتابخانه‌ای محلی در آمریکا، حدود ۵۰ سال پس از موعد مقرر پرداخت شد. در سال ۱۹۷۲ میلادی پسربچه‌ای آمریکایی به نام تونی گودمن کتاب مراقب دزدان دریایی باشید (Look Out For Pirates) نوشته آیریس وینتون را از کتابخانه مارین کانتی آمریکا به امانت گرفت اما هیچگاه آن را بازنگرداند و ۵۰ سال گذشته را با احساس گناه زندگی کرد.

بقایای یک اغذیه‌فروشی باستانی در شهر تاریخی پمپئی در ایتالیا کشف شد.

با ورود به سال جدید میلادی، پایگاه خبری ان‌بی‌سی نیوز فهرستی از پرفروش‌ترین کتاب‌های سالی که گذشت را معرفی کرد که از افزایش اقبال عمومی به زندگینامه‌ها و آثار مبتنی بر مفاهیمی چون تنوع قومی و نژادی حکایت دارد.

تهیه‌کننده فیلم موردانتظار «تل ماسه» (Dune) در اعتراض به تصمیم‌ها برای اکران همزمان سینمایی و آنلاین این فیلم، از کمپانی فیلمسازی برادران وارنر شکایت می‌کند.

رکوردشکنی قسمت دوم از مجموعه فیلم‌های «زن‌ شگفت‌انگیز» در گیشه پساکرونایی، کمپانی فیلمسازی برادران وارنر را به ساخت سومین قسمت از این مجموعه ابرقهرمانی ترغیب کرد.

گزارش ها حاکی است «لین چی» بنیانگذار و مدیر اجرایی شرکت ساخت بازی‌های کامپیوتری یوزو (Yoozoo) که سریال بازی تاج‌وتخت از جمله تولیدات مشهور این شرکت بود به دلیل مسمومیت درگذشت.