۶ بازی ویدئویی برتر سال ۲۰۲۰

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، سال ۲۰۲۰ میلادی زیر سایه سنگین کرونا و مرگ‌ومیر ناشی از آن گذشت. قرنطینه‌های سراسری به عنوان بهترین راه برای مهار این ویروس مرگبار معرفی شد و افراد به دورکاری و خانه‌نشینی گرفتار شدند. از سختی‌های در خانه محبوس شدن و دوری از خویشاوندان و دوستان که بگذریم دوران قرنطینه نقاط مثبتی هم داشت؛ بسیاری از افراد برای پر کردن اوقات فراغت خود به مطالعه کتابهای کاغذی یا دیجیتال روی آورند و عده‌ای دیگر به کارهای هنری و پرورش خلاقیت. در این میان بازار بازی‌های ویدئویی نیز حسابی رونق گرفت آن هم به ویژه پس از آن که گروهی از محققان آکسفورد در تحقیقی اثبات کردند این نوع بازی‌ها به سلامت روان افراد کمک می‌کند. به این ترتیب بود که کنسول‌های بازی به یکی از محبوب‌ترین ابزار وقت‌گذرانی در دوران قرنطینه و فرار از استرس و نگرانی ناشی از کرونا تبدیل شدند.

روزنامه نشنال در یک گزارش جدید، فهرستی از بهترین بازی‌های ویدئویی سال ۲۰۲۰ منتشر کرده است که در ادامه هرکدام را معرفی خواهیم کرد:

عبور حیوانات: افق‌های جدید (Animal Crossing: New Horizons)

بازی عبور حیوانات: افق‌های جدید که درست با شروع همه‌گیری کرونا عرضه شد، به یک حواس‌پرتی ایده‌آل برای آنهایی تبدیل شد که به دنبال راهی بدون استرس برای گذراندن این روزهای سراسر اضطراب و نگرانی می‌گشتند.

در افق‌های جدید، بازیکنان به رسم دیگر قسمت‌های بازی عبور حیوانات، کنترل یک کاراکتر شخصی‌سازی شده را به دست گرفته و به کمک آن فعالیت‌های مختلف انجام می‌دهند، با آدم‌های جدید ملاقات می‌کنند و حتی خانه‌های بهتر و بزرگتر خریداری می‌کنند، درست مثل زندگی واقعی.

به این قسمت از بازی ویژگی‌های جدیدی اضافه شده‌اند که بازیکن را به زندگی دوم آنلاین خود معتاد می‌کند از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به شبیه‌سازی آب و هوای بازی متناسب با اقلیم محل زندگی بازیکن و امکان بازی با ۸ بازیکن دیگر به صورت همزمان، اشاره کرد.

آخرین بازمانده از ما: قسمت دوم (The Last of Us: Part II)

بازی ویدئویی آخرین بازمانده از ما: قسمت دوم همین اواخر جایزه بهترین بازی سال (Game of the Year) را از آن خود کرد. این بازی مورد انتظار که قسمت دوم بازی پرطرفدار آخرین بازمانده از ما محصول سال ۲۰۱۳ است، شخصیت اصلی داستان یعنی جوئل را به حاشیه رانده و بازیکن را در نقش الی جوان وارد بازی می‌کند.

در این بازی همانطور که شیوع یک ویروس به از پا درآوردن تک تک انسان‌ها ادامه می‌دهد، چند دستگی و نفاق‌های به وجود آمده بی‌رحمانه‌تر و سخت‌تر می‌شوند. الی که زمانی بیگناه بود حالا سرشار از نفرت است و به دنبال انتقام.

هیجان ناشی از لزوم استفاده از سلاح‌های دم دستی برای مقابله با تهدیدات موجود، در این بازی ترس و بقا به بالاترین حد خود می‌رسد.

روح سوشیما (Ghost of Tsushima)

بازی جهان باز روح سوشیما براساس ماجرای حمله تاریخی قوم مغول به ژاپن ساخته شده و داستان آخرین سامورایی باقی مانده در جزیره سوشیما را روایت می‌کند.

در این بازی ویدئویی هر رویارویی به یک جنگ سینمایی-حماسی تبدیل می‌شود. بازیکنان در این بازی از نبرد با شمشیر در زیر نور ماه گرفته تا گلاویز شدن با دشمن در علفزار را تجربه می‌کنند. روح سوشیما همچنین بر فاکتور مخفی‌کاری تمرکز ویژه دارد بنابراین به‌جای این که دائم شمشیرتان را در هوا بچرخانید، می‌توانید از فاکتور غافلگیری برای شکست دشمن استفاده کنید.

دووم اترنال (Doom Eternal)

مجموعه دووم امسال با بازی دووم اترنال به بازار بازگشت. بازیکنان در این قسمت نیز به صورت اول شخص با موجودات شیطانی که زمین را تسخیر کرده‌ و ۶۰ درصد جمعیت آن را از بین برده‌اند، مبارزه می‌کنند. این بازی در مقایسه با سری بازی‌های هیلو (Halo) خشن‌تر است و گیم‌پلی گیج کننده‌تری دارد. با این حال برای آن دسته از بازیکنانی که مشکلی با تغییر در آهنگ بازی ندارند، امتحان دووم اترنال تا وقتی قسمت جدید هیلو عرضه شود، انتخاب خوبی است.

فال گایز (Fall Guys)

در بازی شاد و سرگرم کننده فال گایز بازیکنان در مسابقاتی با هم رقابت می‌کنند که ماهیت بتل رویال دارند، به این معنا که در هر مسابقه بازیکنان به تدریج از دور رقابت حذف شده و بازیکنی که تا آخر در بازی بماند، برنده می‌شود.

این بازی با الهام از مسابقات تلویزیونی چون Takeshi’s Castle و Wipeout ساخته شده که در آن بازیکنان برای برنده شدن باید از مهارتهایی چون پریدن، بالا رفتن از صخره و غواصی استفاده کنند. هماهنگی و زمان‌بندی درست در این بازی حرف اول را می‌زند.

در بین ما (Among Us)

این بازی در واقع در سال ۲۰۱۸ عرضه شده بود اما امسال کشف و در بین مردم جهان محبوب شد. هر دور از این بازی می‌تواند بین ۴ تا ۱۰ بازیکن را میزبانی کند. سه نقشه مختلف هم برای انتخاب وجود دارد که همگی لوکیشن‌ فضایی هستند. در بین بازیکنان دو نفر شیاد (imposter) وجود دارند که باید قبل از این که شناسایی شوند دیگر بازیکنان را بکشند. اگر شیادان شناسایی شده یا آیتم‌های بازی تکمیل شوند، تیم خدمه برنده می‌شود اما اگر شیادان موفق شوند تمام خدمه را بکشند یا تا پایان هویت خود را مخفی نگه دارند، پیروز میدان خواهند بود.