به گزارش روز سه‌شنبه پایگاه خبری ساینس‌دیلی، محققان در این تحقیقات که با استفاده از انگلی موسوم به Cryptosporidium انجام شد اولین سیگنال‌های خطر را که پس از ورود انگل به بدن میزبان توسط اندام‌های وی تولید شدند، ردگیری کردند.

در نتیجه این بررسی مشخص شد سیگنال‌های خطر بر خلاف انتظار، توسط سلول‌های ایمنی تولید نشده‌اند؛ بلکه گروهی از سلول‌های دیواره روده موسوم به انتروسیت‌ها این سیگنال‌ها را ایجاد کرده‌اند.

انتروسیت‌ها وظیفه جذب مواد مغذی در روده را بر عهده دارند، ‌اما در زمان تشخیص انگل‌ها با استفاده از مولکول گیرنده موسوم به NLRP۶ که بخشی از یک سیستم هشدار سراسری در بدن است، در خصوص حضور انگل هشدار می‌دهند.

بدن به منظور مقابله موثر با عفونت باید پیش از هرچیز تشخیص دهد که در معرض عوامل خارجی مانند انگل‌ها قرار گرفته است.

در مرحله بعد بافت تحت تاثیر باید سیگنال‌هایی را ارسال کند تا سیستم ایمنی تحریک شده و مقابله با عامل مهاجم را آغاز کند.

تاکنون محققان تصور می‌کردند سلول‌های ایمنی مانند ماکروفاژها و سلول‌های دندیریتی، اولین تشخیص دهندگان هجوم عوامل خارجی در بدن هستند. اما نتایج این تحقیقات نشان داد سلول‌هایی که در حالت طبیعی بخشی از سیستم ایمنی محسوب نمی‌شوند، در چگونگی شروع یک واکنش ایمنی دارای نقش اساسی هستند.

ماکروفاژها سلول‌هایی هستند که اصطلاحا قدرت بیگانه‌خواری دارند و سلول‌های فرسوده و بقایای سلولی و میکروب‌ها را به درون خود کشیده و توسط آنزیم‌های مخصوصی از بین می‌برند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.