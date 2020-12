پرداخت جریمه دیرکرد یک کتاب، نیم قرن پس از امانت

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از تارنمای شبکه خبری NBC، در سال ۱۹۷۲ میلادی پسربچه‌ای آمریکایی به نام تونی گودمن کتاب مراقب دزدان دریایی باشید (Look Out For Pirates) نوشته آیریس وینتون را از کتابخانه مارین کانتی آمریکا به امانت گرفت اما هیچگاه آن را بازنگرداند و ۵۰ سال گذشته را با احساس گناه زندگی کرد.

این ماجرا تا آن جا ادامه داشت که کنی نیول یکی از کارمندان گودمن که حالا مدیرعامل یک شرکت توسعه بازی های موبایل به نام PeopleFun شده، تصمیم گرفت به عنوان هدیه کریسمس با پرداخت ۵۸ دلار جریمه دیرکرد تحویل این کتاب را تسویه کند.

مسئولان کتابخانه، گودمن را به ازای هر ماه تاخیر یک دلار جریمه کردند و مخارج جایگزینی کتاب براساس هزینه‌های دهه ۷۰ در آمریکا، ۱۰ دلار برآورد شد.

سارا جونز مدیر کتابخانه مارین کانتی در واکنش به این خبر مردم را به بازگرداندن کتابهای قدیمی به کتابخانه‌های محلی تشویق کرد و گفت: در زمان حاضر که قوانین قرنطینه و خانه‌نشینی مردم را در خانه با کتابها مشغول کرده است، حمایت از مطالعه و آموزش اهمیت بالایی دارد.

با شیوع کرونا و اعمال مقررات قرنطینه و منع رفت و آمد در بیشتر شهرهای جهان، این روزها گزارشات متعددی از بازگرداندن کتاب های امانی که سال ها از موعد تحویلشان می‌گذرد، به گوش می‌رسد.

مرداد ماه امسال یک جلد کتاب دریانوردی در اَلَک (To Sea in a Sieve) نوشته پیتر بول که در سال ۱۹۸۳ از یک کتابخانه در اسکاتلند به امانت گرفته شده بود، پس از ۳۷ سال به کتابخانه‌ای در انگلیس تحویل داده شد.

سال گذشته نیز در اتفاقی مشابه کتابخانه لوزتافت شهر سافک از طریق پست یک کتاب دریافت کرد که در سال ۱۹۶۷ به امانت گرفته شده بود. به همراه این کتاب یک نامه عذرخواهی و چکی به مبلغ ۱۰۰ پوند به عنوان جریمه دیرکرد ارسال شده بود.