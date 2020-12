پژوهشگران برتر استان زنجان معرفی شدند

به گزارش ایرنا، در جشنواره تجلیل از پژهشگران و فناوران برتر استان زنجان که روز سه شنبه با حضور استاندار زنجان و حضور ویدئو کنفرانسی شرکت کنندگان برگزار شد، از پژوهشگران و فناوران برتر استان تجلیل شد.

دکترعلی رمضانی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه زنجان و دکتر حسین حقی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که پیش از این عنوان پژوهشگر برتر کشوری را نیز کسب کرده بودند، حائز عنوان برتر در گروه علوم پایه شدند.

همچنین دکتر محمد قلی نژاد، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و دکتر عباسعلی زمانی، عضو هیات عملی گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان و دکتر رباب افشاری از آموزش و پرورش استان، از دیگر برگزیدگان بخش علوم پایه معرفی شدند.

دکتر علی گنجلو، عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع غذایی دانشگاه زنجان، دکتر ندا زند، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان نیز عنوان برتر را در بخش کشاورزی به دست آوردند.

دکتر یوسف مرتضوی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و محسن سلیمانی، کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان، نفرات برگزیده گروه علوم پزشکی معرفی شدند.

دکتر زهره ترابی، عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان نیز عنوان پژوهشگر برتر حوزه معماری را به دست آورد.

دکتر فرهاد بیات، عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه زنجان و مسعود احمدی، مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان به عنوان پژوهشگران برتر گروه فنی و مهندسی معرفی شدند.

دکتر محمدتقی حیدری، عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه زنجان و دکتر محمدرضا اروجی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دکتر عباس بابایی از سپاه انصارالمهدی استان زنجان، عنوان برتر را در گروه علوم انسانی کسب کردند.

دکتر محمود عظیمی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان و محمد اسماعیل سلیمی از شرکت تجهیزات انرژی توان چرخه نیز به عنوان فناوران برتر معرفی شدند.

همچنین نشریه علمی پژوهشی " تأملات فلسفی" گروه فلسفه دانشگاه زنجان و نشریه"Journal of Advances in Medical and Biomedical Research" دانشگاه علوم پزشکی زنجان به ترتیب به عنوان نشریات برتر فارسی و انگلیسی معرفی شدند.