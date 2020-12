۲ پژوهشگر ایرانی در فهرست دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند

دکتر سعید حصارکی روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: دکتر تورج عبادزاده و دکتر محمدرضا واعظی از پژوهشگران پژوهشگاه مواد و انرژی در فهرست دانشمندان برتر توسط محققان دانشگاه استنفورد آمریکا قرار گرفتند.

وی ادامه داد: اسامی این پژوهشگران برتر ایرانی پس از ارزیابی استنادات علمی و داده های پایگاه اسکوپوس در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ در نشریه Plos Biology منتشر شده است

دانشگاه استنفورد (به انگلیسی: Stanford University) معتبرترین و برترین دانشگاه‌ جهان بر اساس آمار موسسه های QS و TIMES در ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰ و دومین دانشگاه برتر جهان در ۲۰۲۱ است که در استنفورد، در نزدیکی شهر سانفرانسیسکو در مجاورت دره سیلیکون در ایالت کالیفرنیا ، ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

حصارکی توضیح داد: دکترتورج عبادزاده با انتشار ۱۶۴ مقاله در زمینه مواد بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰ میلادی در رتبه ۱۳۳ هزارو۹۷ و دکتر محمدرضا واعظی با ۱۱۵ مقاله بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ در ردیف۱۴۱ هزارو ۲ در این فهرست قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت:۱۶۱ هزار و ۴۴۱ پژوهشگر در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص های استنادی استاندارد بر اساس تولیدات علمی سال ۲۰۱۹ طبقه بندی شده اند.

دکتر حصارکی افزود: ارزیابی و انتخاب این محققان براساس شاخص کامپوزیت C و معیارهای شش‌گانه زیر بوده است:

Total citation، H-index، Coauthorship-adjusted H-index، Total citation to single authored papers، Total citation to single+first authored papers و Total citation to single+first+last authored papers

معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: ۱۱۵۴پژوهشگر ایرانی در لیست این تحقیق قرار گرفته اند.

محققان این پژوهشگاه تاکنون اختراعات زیادی در سطح جهانی ، منطقه و کشور به ثبت رسانده که بخشی از این دستاوردها تجاری سازی شده است.

آبگرمکن خورشیدی و آب شیرین کن نمونه هایی از اختراعات محققان این پژوهشگاه است.

پژوهشگاه مواد و انرژی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در مشکین دشت فردیس استان البرز مستقر است.