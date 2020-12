ارزیابی رسانه آمریکایی از منافع ایران و آمریکا از برجام

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، مجله برخط آمریکایی «اسلیت» (slate) در تحلیلی به قلم «فرد کاپلان» (FRED KAPLAN) نوشت: خبر خوب برای احتمال احیای توافق هسته ای این است که روز دوشنبه رئیس جمهوری ایران گفت چنانچه آمریکا بدون هیچ پیش شرطی به توافق بازگردد، ایران نیز به این توافق باز خواهد گشت.

ایجاد بی اعتمادی ترامپ، مشکل سیاسی برای بایدن

کاپلان دراین تحلیل می نویسد: درحالی که جو بایدن پیوسته از تبعیت به مفاد توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران سخن می گوید، با اقدامی که دونالد ترامپ با خروج از این توافق در سال ۲۰۱۸ میلادی انجام داد، درحقیقت یک حس بی اعتمادی را در میان مقامات ایران نسبت به نیت آمریکا در بازگشت دوباره به این توفق ایجاد کرده است و این موضوع یک مشکل سیاسی برای بایدن در بدو ورود به کاخ سفید ایجاد کرده است.

راهبرد فشار حداکثری ترامپ بر ایران جواب نداد

کاپلان نویسنده کتاب «بمب: روسای جمهوری، ژنرال ها و راز جنگ هسته ای» ( The Bomb: Presidents, Generals, and the Secret History of Nuclear War.) درادامه می نویسد: شواهد متقن نشان داده که راهبرد دونالد ترامپ درمورد «فشار حداکثری » بر ایران جواب نداده است؛ بنابراین انتظار می‌رود بایدن این توافق را زنده کند؛ بویژه اینکه بایدن به عنوان معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و عضو تیم هسته ای اوباما در به ثمر رساندن برجام نقش داشت.

تخریب برجام از سوی ترامپ تنها با انگیزه کینه جویی

نویسنده این تحلیل در تارنمای خبری اسلیت می نویسد: ترامپ که همواره توافق هسته ای را «یکی از بدترین توافق ها» نام می برد، هرگز برای این ادعا گواهی ارائه نداد و تنها انگیزه اصلی وی از میان بردن و تخریب این بار سیاسی و کینه جویی بالای ترامپ نسبت به اوباما بود .

