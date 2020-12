جایزه بازی‌های جدی هر سال توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار می‌شود و علاقمندان به بازی‌های جدی می‌توانند با ثبت‌نام در سایت جایزه بازی‌های جدی به صورت آنلاین در جریان کم و کیف همه آنچه که قرار است در این رویداد مهم صنعت بازی کشور در سال ۱۳۹۹ بگذرد، قرار بگیرند.

چهارمین دوره جایزه بازی‌های جدی از روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه با آغاز به کار بخش هکاتون بازی‌های جدی به طور رسمی افتتاح خواهد شد. این رویداد که امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا در هر سه بخش سمپوزیوم بازی‌های جدی، جشنواره بازی‌ جدی سال و هکاتون بازی‌های جدی به صورت مجازی و از طریق پلتفرم‌­های آنلاین برگزار می‌شود، برای علاقمندان نیز به صورت آنلاین از بستر پلتفرم آپارات‌گیم قابل پیگیری و تماشا است.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای،در ادامه این رویداد و در بخش سمپوزیوم بازی‌های جدی که ۳ دی‌ماه برگزار خواهد شد، شرکت‌کنندگان می‌توانند بیننده سخنرانی اساتید معتبر بین‌المللی، کارگاه آموزشی: با موضوع "How to commercialize serious games"، ارائه مقالات شفاهی و گفتگو با آزمایشگاه‌های برتر حوزه ساخت بازی جدی باشند.

همچنین در روز ۴ دی‌ماه و پیش از مراسم اختتامیه و معرفی برندگان، فینال جشنواره بازی جدی سال برگزار خواهد شد و فینالیست‌ها به ارائه بازی‌ خود در مقابل داوران می‌پردازند و در نهایت بازی جدی سال انتخاب و در اختتامیه معرفی خواهد شد.