کرونا فیلم جدید هاپکینز را از فهرست اکران خارج کرد

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، به دنبال افزایش آمار ابتلا به بیماری کرونا و تعطیلی اغلب سالن‌های سینمایی، شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز تاریخ اکران سه فیلم جدید خود را تغییر داد.

اولین فیلم از این فهرست، سینمایی پدر ( The Father) با بازی آنتونی هاپکینز و اولیویا کلمن است که قرار بود ۱۸ دسامبر (۲۸ آذر) اکران شود اما براساس تغییرات جدید، ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ (۸ اسفند ۹۹) روی پرده خواهد رفت.

پدر که براساس فیلمنامه‌ای از فلورین زلر و کریستوفر همپتون و به کارگردانی زلر ساخته شده، داستان یک مرد میانسال مبتلا به زوال عقل است که دخترش برای مراقبت از وی به خانه‌اش نقل مکان می‌کند. بسیاری از کارشناسان و رسانه‌های سینمایی از این فیلم به عنوان شانس هاپکینز برای نامزدی در اسکار و دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد یاد کرده‌اند.

علاوه بر فیلم پدر، کرونا دو فیلم دیگر از شرکت سونی پیکچرز را نیز از فهرست اکران خارج کرد؛ مستند شکارچیان ترافل (The Truffle Hunters) که در جشنواره های سینمایی معتبری چون ساندنس، تورنتو و نیویورک با تحسین منتقدان همراه شد، به جای روز کریسمس (۵ دی) در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۱ (۲۲ اسفند ۹۹) اکران می‌شود و فیلم تو را همراهم می‌برم (I Carry You with Me) اولین ساخته بلند هایدی اوینگ فیلمساز آمریکایی نیز به جای ۸ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۹ دی)، بهار سال آینده روی پرده خواهد رفت. با وجود تغییر در تاریخ اکران، هر سه فیلم در رقابت‌های سینمایی پایان سال شرکت داده خواهند شد.

سایه کرونا بر جدول‌بندی اکران

با شیوع ویروس کرونا که تا زمان نگارش خبر ۶۷ میلیون نفر در جهان را مبتلا کرده و جان بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را گرفته، ایجاد تغییر در تاریخ اکران فیلم‌های بزرگ در دنیای سینما رواج پیدا کرده است. استودیوهای فیلمسازی با توجه به تعطیلی سینماها برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، و صد البته پیشگیری از ضرر مالی ناشی از استقبال سرد تماشاچیان هراسان از کرونا، فیلم‌های خود را در سرویس‌های پخش اینترنتی اکران کرده و یا نمایششان را به تاریخی در آینده موکول می‌کنند.

از جمله فیلم‌هایی که تاریخ اکرانشان به دلیل شیوع کرونا تغییر کرده است می‌توان به جانوران شگفت‌انگیز ۳، زمانی برای مردن نیست از مجموعه فیلم‌های جیمز باند و تل‌ماسه اشاره کرد. به دنبال تداوم این بحران و آینده نامعلوم سینماها، استودیو فیلمسازی برادران وارنر نیز در هفته جاری از اکران تمام فیلم‌های سال ۲۰۲۱ به طور همزمان روی پرده سینماها و در سرویس پخش اینترنتی اچ‌بی‌او مکس خبر داد.