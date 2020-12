به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی آرت‌دیلی، موزه مائریتشویس لاهه به اولین موزه گیگاپیکسلی جهان تبدیل شد. به این معنا که از این پس علاوه بر بازدید حضوری، امکان تجربه این موزه در یک فضای مجازی شبیه به واقعیت نیز وجود دارد.

بازدیدکنندگان مجازی با استفاده از نرم‌افزار Second Canvas علاوه بر خواندن داستان پشت هرکدام از نقاشی‌های این موزه، می‌توانند با زوم کردن روی هرکدام ضربات گام‌به‌گام قلمو را نیز ببینند.

موزه مائریتشویس لاهه زمانی محل نگهداری و نمایش شاهکارهای نقاشان معروف هلندی چون یوهانس ورمر، رامبرانت، جان استین، پائولوس پاتر و فرانس هالز و کارهای نقاش آلمانی هانس هالبین یانگر است. تور گیگاپیکسلی Second Canvas به همه هنردوستان در سراسر جهان امکان قدم زدن در اتاق‌های این موزه معروف و کشف کوچکترین جزئیات را می‌دهد.

عرضه نسخه گیگاپیکسلی نقاشی‌ها چیز جدیدی نیست اما این اولین بار است که کل محیط یک موزه در این فرمت دیجیتالیزه می‌شود. برای رسیدن به این هدف، در اولین دور از قرنطینه، با دوربین‌های ۳۶۰ درجه از این موزه هلندی و نقاشی‌های آن عکسبرداری شد و یک ربات مخصوص از هر سانتی‌متر این فضا نقشه‌برداری کرد. این ربات برای هر تابلو وضوح مناسب را انتخاب می‌کرد، هر چه نقاشی بزرگتر بود وضوح بالاتری نیاز بود تا تجربه بازدید مطلوب میلی‌متری را برای بازدیدکننده مجازی فراهم کند.

علاوه بر وضوح و کیفیت بالای عکس‌ها، برای شماری از تابلوها امکان تغییر از حالت عکس معمولی به عکس مادون قرمز نیز وجود دارد. به این معنا که بازدیدکنندگان می‌توانند تغییراتی را که نقاش در جریان فرآیند رسم روی بوم ایجاد کرده است، نیز مشاهده کنند. به عنوان نمونه، در پیش‌طرح تابلوی The Garden of Eden with the Fall of Man اثر پتر پل روبنس، دو سگ دیده می‌شوند که در نقاشی نهایی وجود ندارند.

دسترسی به این موزه مجازی در سایت مائریتشویس یا از طریق نرم‌افزار Second Canvas ممکن است.