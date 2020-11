به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه ایندیپندنت، پایگاه طرفداری Welcome To Twin Peaks از ساخت سریالی جدید به نویسندگی و کارگردانی دیوید لینچ کارگردان مشهور آمریکایی خبر داد.

این سریال ویستریا (Wisteria) نام دارد و فیلمبرداری آن از مه سال ۲۰۲۱ (اردیبهشت- خرداد ۱۴۰۰) به تهیه‌کنندگی سابرینا اس. سوترلند آغاز می‌شود.

لینچ پیش‌تر اعلام کرده بود اگر همه‌گیری کرونا اتفاق نیفتاده بود احتمالاً یک فیلم جدید می‌ساخت. این کارگردان ۷۴ ساله پس از فیلم سورئال امپراطوری درون (محصول سال ۲۰۰۶) هیچ فیلم بلندی نساخته اما در سالهای اخیر حسابی مشغول کار بود؛ وی در سال ۲۰۱۷ فصل جدیدی از سریال توئین پیکس (Twin Peaks) را ساخت و در سال ۲۰۱۹ یک فیلم سیاه و سفید ۱۷ دقیقه‌ای با عنوان جک چه کار کرد What) Did Jack Do) را اکران کرد.

دیوید لینچ به استفاده از نمادهای فراواقع‌گرایانه و ضبط سکانس‌های رویاگونه در فیلم‌هایش معروف است. وی در سال ۲۰۰۳ در نظرسنجی گاردین از منتقدان فیلم در سراسر دنیا، به عنوان بزرگ‌ترین فیلم‌ساز زنده دنیا انتخاب شد.