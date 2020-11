به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از آسوشیتدپرس، انجمن قلم آمریکا (PEN) دیروز (چهارشنبه ۵ آذر ۹۹) از اهدای جایزه سالانه صدای تاثیرگذار به باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا خبر داد. این سیاستمدار ۵۹ ساله از آن سو مستحق دریافت این جایزه شناخته شده که آثارش از مرزهای سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک فراتر رفته و نوع‌دوستی منعکس در آنها بر حیات جمعی تاثیر می‌گذارد.

جایزه صدای تاثیرگذار روز ۸ دسامبر (۱۸ آذر ۹۹) در مراسم سالانه موسسه ادبی و حقوق بشری قلم آمریکا به اوباما اهدا می‌شود، مراسمی که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار خواهد شد. طی این مراسم آنلاین، اوباما و ران چرنو تاریخ‌نگار و رئیس سابق هیات مدیره موسسه قلم آمریکا، درباره آزادی بیان و اهمیت بیان حقیقت در دنیای آکنده از اطلاعات غلط گفت‌وگو خواهند کرد.

سوزان ناسل (Suzanne Nossel) مدیرعامل انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفت: به عنوان موسسه‌ای متشکل از نویسندگان، ما همیشه اوباما را نه تنها به عنوان یک رهبر بلکه یکی از خودمان می‌دانستیم: یک نویسنده. وی با روایت‌های کاوشگرایانه و مهیج پیشینه منحصربه‌فرد و تجربیاتش را به عنوان محرکی به سوی تکثرگرایی، به جهان معرفی کرد.

کتاب خاطرات اوباما با عنوان سرزمین موعود هفته گذشته به پیشخان کتابفروشی‌ها آمد و پرفروش شد. وی پیش از سرزمین موعود دو کتاب دیگر با عنوان رویاهای پدرم (Dreams From My Father) و جسارت امید (The Audacity of Hope) را روانه بازار کرده بود.

اولین جایزه از جوایز سالانه «صدای تاثیرگذار» سال گذشته به اوا دوورنی کارگردان رنگین‌پوست و سرشناس آمریکایی اهدا شد.