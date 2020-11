«آخرین بازمانده ما ۲» بهترین بازی سال شد

به گزارش روز پنج شنبه گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه مترو، سی‌وهشتمین دوره اهدای جوایز جوی استیک طلایی (Golden Joystick Awards) سه‌شنبه شب (۴ آذر ۹۹) برگزار شد و بهترین بازی‌های سال ۲۰۲۰ در ۲۰ شاخه اعلام شدند.

قسمت دوم از سری بازی‌های آخرین بازمانده ما با ۶ جایزه، برنده بزرگ جوایز جوی استیک طلایی امسال بود. این بازی علاوه بر تصاحب عنوان بهترین بازی سال، جایزه بهترین روایت، بهترین طراحی بصری، بهترین صدا و بهترین بازی برای کنسول پلی استیشن را نیز از آن خود کرد.

در دنیای بازی‌های ویدئویی The Game Awards به عنوان معادلی برای جوایز اسکار شناخته می‌شود اما جوایز جوی استیک طلایی از دیگر مراسم معتبر در این حوزه است که قدمت بیشتری داشته و برندگان آن با رای طرفداران انتخاب می‌شوند و نه با نظر منتقدان. برای انتخاب برندگان جوایز امسال بیش از ۳ میلیون رای مردمی ثبت شد.

در ادامه فهرست کامل برندگان جوایز جوی استیک طلایی ۲۰۲۰ را مشاهده می‌کنید:

بهترین روایت‌: The Last Of Us Part ۲

بهترین بازی چندنفره : Fall Guys

بهترین طراحی بصری: The Last Of Us Part ۲

بهترین بسته تکمیلی: No Man’s Sky: Origins

بهترین بازی موبایل: Lego Builder’s Journey

بهترین صدا: The Last Of Us Part ۲

بهترین بازی ایندی: Hades

بهترین بازی آنلاین: Minecraft

استودیوی سال: Naughty Dog

بهترین بازی در ژانر ورزش الکترونیک: Call Of Duty: Modern Warfare

بهترین استریمر: iamBrandon

بهترین بازی خانوادگی: Fall Guys

بهترین جامعه کاربران: Minecraft

بهترین نقش‌آفرینی: ساندرا ساد

جایزه موفقیت: Among Us

بهترین بازی برای کامپیوتر: PC Game of the Year: Death Stranding

بهترین سخت‌افزار: NVIDIA GeForce RTX ۳۰۸۰

بازی سال کنسول پلی استیشن: The Last Of Us Part ۲

بهترین بازی سال کنسول ایکس‌باکس: Ori And The Will Of The Wisps

بهترین بازی سال کنسول نینتندو: Animal Crossing: New Horizons

موردانتظارترین بازی: The next God Of War game

بهترین بازی از دیدگاه منتقدان: Hades

بهترین بازی سال:

The Last Of Us Part ۲

جایزه جوی استیک طلایی که با نام جایزه گیمینگ مردمی هم شناخته می‌شود، یک مراسم جایزه مربوط به بازی‌های ویدئویی است که بر اساس رأی مردمی در یک پایگاه برخط، به بهترین بازی‌های سال در شاخه‌های مختلف جایزه می‌دهد. این جایزه که اولین بار 37 سال پیش و در سال 1983 راه‌اندازی شد، پس از جایزه آرکید دومین جایزه قدیمی صنعت بازی‌های ویدئویی است. جوی استیک طلایی با داشتن بیش از نه میلیون رأی در سال ۲۰۱۴ به‌عنوان بزرگ‌ترین مراسم جایزه بازی‌های ویدئویی آن سال شناخته شد.