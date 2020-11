بلومبرگ: آمریکا پنج شرکت روسی و چینی را تحریم کرد

به گزارش ایرنا از بلومبرگ، ایالات متحده پنج شرکت در چین و روسیه را به دلیل ادعای توسعه برنامه موشکی ایران تحریم کرد.

براساس این گزارش، تحریم شده اعمال شده شامل شرکت های چینی (Chengdu Best New Materials Co. Ltd. and Zibo Elim Trade Company Ltd) و شرکت های روسی (Russia-based Nilco Group, Elecon and Aviazapchast) است.

پیش از این الیون آبرامز نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در موسسه بیروت اعلام کرده بود که وزارت خزانه داری ایالت متحده قصد دارد در هفته های آینده تحریم های اضافی علیه ایران در رابطه با سلاح، سلاح های کشتار جمعی و نقض حقوق بشر اعلام کند.

وی مدعی شد که سیاست ما تا 20 ژانویه (30دی) یکسان خواهد بود.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با توصیف برجام به «بدترین توافق ممکن» و با هدف به راه انداختن کارزار فشار حداکثری علیه ایران، در روز هشتم می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) از برجام خارج شد.

وی تلاش کرد تا سیاست فشار حداکثری را در قبال ایران اجرا کند اما این سیاست نتیجه‌بخش نبود و جو بایدن نامزد دموکرات ها توانست با پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ رهبری سیاست های امریکا را برعهده بگیرد.

بایدن گفته است اگر ایران به صورت کامل به توافق هسته‌‍‌ای متعهد بماند وی هم مایل به بازگرداندن ایالات متحده به توافق است. در این صورت تهران خواستار کاهش قابل توجه تحریم‌ها و جبران خسارت اقتصادی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده خواهد شد.