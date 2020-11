استفاده از مس برای تصویربرداری از آثار آلزایمر در مغز

به گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری ساینس‌دیلی، عامل‌های مورد استفاده در تصویربرداری باید دارای طول عمری باشند که زمان کافی برای تصویربرداری از مغز را در اختیار قرار دهند؛ اما پس از این مدت باید به‌طور کامل در بدن تجزیه شوند تا هیچ‌گونه ترکیبات مضر و فلزات رادیواکتیو در بدن باقی نماند. همچنین لازم است این عامل‌ها قابلیت عبور از سد خونی مغز را داشته باشند تا پس از ورود به مغز و برقراری پیوند با پروتئین آمیلویید بتا، دستگاه‌های اسکنر بتوانند این عامل‌ها را در مغز تشخیص دهند.

سد خونی مغز یک غشای تقریبا غیر قابل نفوذ است که رگ‌های خونی مغز را احاطه می‌کند و از ورود ذرات مضر به رگ جلوگیری می‌کند. این سد خونی علاوه بر اینکه نقش محافظتی دارد، گاهی مشکل‌ساز می‌شود؛ زیرا از ورود مولکول‌های دارو جلوگیری می‌کند که سبب اختلال درمان در شرایطی مانند تومور مغزی می‌شود؛ در واقع سد خونی مهمترین مانع درمان بیمارانی است که تومور مغزی دارند.

انواع مختلفی از ایزوتوپ‌ها، ذرات دارای بار مثبت موسوم به پوزیترون را ساطع می‌کنند که با استفاده از اسکنرهای توموگرافی قابل تشخیص هستند. ایزوتوپ مس مورد استفاده در این تحقیقات Cu-۴۶ نام دارد و طول عمر آن بسیار بیشتر از ایزوتوپ‌های کربن یا فولرین است که در حال حاضر برای تشخیص آلزایمر در انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به اعتقاد محققان بهره‌گیری از ایزوتوپ‌های واسط دارای طول عمر بیشتر به منظور تشخیص بیماری آلزایمر، فرآیند تشخیص این بیماری را برای افرادی که در منلاطق دوردست ساکن بوده و به بیمارستان‌های بزرگ دسترسی ندارند، ساده‌تر می‌کند. زیرا هر کلینیک مجهز به یک اسکنر PET بدون نیاز به تجهیزات خاصی برای تولید یا نگهداری ایزوتوپ‌ها می‌تواند آن‌ها را سفارش داده و با استفاده به‌موقع از آن‌ها، مغز بیماران محلی را اسکن کند.

بیماری آلزایمر شایع‌ترین نوع زوال عقل است. بر اساس مطالعات جدید محققان دانشکده پزشکی بوستون، تعداد مرگ و میر ناشی از زوال عقل سه برابر بیشتر از آماری است که تاکنون تصور می‌شد؛ به همین دلیل توجه به این عارضه و روش‌های پیشگیری از آن، بیش از پیش احساس می‌شود.

آخرین آمار منتشر شده از سازمان جهانی بهداشت در مورد زوال عقل (منتشر شده در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰)

- زوال عقل سندرمی است که منجر به انحطاط تفکر، حافظه، ‌رفتار و انجام فعالیت‌های روزمره می‌شود.

-گرچه زوال عقل بیشتر در دوران سالمندی عارض می‌شود، ولی این اختلال یک بخش طبیعی از پیری نیست.

-در حال حاضر حدود ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان به زوال عقل مبتلا هستند و هر ساله نزدیک به ۱۰ میلیون نفر به این آمار افزوده می‌شود.

-آلزایمر شایع‌ترین نوع زوال عقل است.

-زوال عقل یکی از مهمترین دلایل ناتوانی و وابستگی سالمندان در سراسر جهان است.

-زوال عقل نه تنها تاثیر جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی بر مبتلایان دارد،‌ بلکه خانواده و جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

