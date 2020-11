به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، مجموعه ماهیت سرزمین میانی (The Nature of Middle-earth) شامل مقاله‌هایی دیده نشده از جی. آر. آر. تالکین در باب موضوعات مختلف از عمر جاودان اِلف‌ها گرفته تا جغرافی فرمانروایی گاندور، ژوئن سال آینده (خرداد- تیر ۱۴۰۰) توسط انتشارات هارپرکالینز منتشر می‌شود.

هارپرکالیتز در یک دهه گذشته چند اثر چاپ نشده از تالکین را منتشر کرده که از آن جمله می‌توان به فرزندان هورین (The Children of Húrin)، برن و لوثین (Beren and Lúthien) و سقوط گوندولین (The Fall of Gondolin) اشاره کرد.

هابیت اولین داستان تالکین درباره سرزمین میانی بود که در سال ۱۹۳۷ منتشر شد. پیرو چاپ این کتاب پرطرفدار، مجموعه داستانی ارباب حلقه‌ها نیز در سال‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۵۵ به بازار آمد. با این حال، به گفته کریس اسمیت قائم مقام انتشارات هارپرکالینز، این نویسنده انگلیسی در دهه‌های پس از چاپ این کتابها و تا چند سال پیش از مرگش (در سال ۱۹۷۳) نیز به نوشتن درباره سرزمین میانی ادامه داد.

اسمیت می‌گوید: برای تالکین سرزمین میانی بخشی از یک جهان کشف نشده بود. نوشته‌های وی در کتاب ماهیت سرزمین میانی از سفرهایی پرده برمی‌دارد که وی برای درک آفرینش منحصربه‌فرد خود انجام داد.

ماهیت سرزمین میانی گنجینه‌ای حقیقی است که به خوانندگان این شانس را می‌دهد تا لحظه کشف سرزمین میانی را از چشم تالکین ببینند. این دنیای خیالی در هر صفحه از کتاب یک بار دیگر از نو خلق می‌شود.

جی. آر. آر. تالکین یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان قرن بیستم است. وی از سال ۱۹۲۵ تا ۱۹۵۹ استاد زبان‌شناسی تاریخی در دانشگاه آکسفورد بود و علاقه بسیاری به آفرینش زبان‌های فراساخته داشت. به نقل از این نویسنده مشهور انگلیسی، دلیل وی برای خلق داستان‌های تخیلی چون ارباب حلقه‌ها و هابیت این بود که بستری برای به کار گرفته شدن زبان‌های جدیدی که ساخته فراهم شود.