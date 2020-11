نمایش آنلاین پینوکیو در سومین روز جشنواره فیلم مقاومت

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، در سومین روز نمایش‌های آنلاین شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در پلتفرم «عمارفیلم»، در قسمت اول از ساعت ۱۰ الی ۱۴، در «بخش اصلی» فیلم کوتاه داستانی جبران می‌کنم به کارگردانی جمال احمدی، پویانمایی کاش ساخته هادی امیری و رها فرجی، نماهنگ شب بارانی ساخته امیر شاملو، در بخش «سیدالشهدای مقاومت» فیلم کوتاه داستانی من آمریکایی هستم اثر امید میرزایی نمایش داده می‌شود.

در قسمت دوم نمایش‌ها و از ساعت ۱۴ الی ۱۸در «بخش اصلی» فیلم کوتاه داستانی Dreams under the rubble به کارگردانی محمد خلیلی، پویانمایی The Peculiar Crime of Oddball Mr Jay ساختهBruno Caetano، نماهنگ وطنم اثر مهدی اسعدی، مستند کلثوم ساخته ابوالفضل گلفام، در بخش «سیدالشهدای مقاومت» فیلم کوتاه داستانی میرا اثر امیرحسین ریاحی، مستند عابدان کهنز اثر مجید رستگار و در بخش فیلمسازان بسیجی نهست اثر زانیا لطفی، اکران می‌شود.

در قسمت سوم و از ساعت ۱۸ الی ۲۲ نیز در«بخش اصلی» مستند کوتاه و تن من به کارگردانی حسین همایونفر، تله‌فیلم ریشه‌ها ساخته محمدرضا معینی و در بخش «فیلمسازان بسیجی» فیلم داستانی بلند ترمینال غرب اثر حامد بامروت‌نژاد، اکران می‌شود.

برنامه نمایش آثار در سومین روز جشنواره فیلم مقاومت در «نما فیلم»

همچنین برنامه نمایش آنلاین آثار منتخب جشنواره مقاومت در پلتفرم «نمافیلم» از ساعت ۱۰ الی ۱۴، در «بخش اصلی» فیلم کوتاه داستانی Prisoner&Jailer به کارگردانی Muhannad Lamin، تله‌فیلم فرمانده ساخته علی عطشانی، نماهنگ خونه ملت داود احمدی، فیلم داستانی بلند امان نامه اثر محمد علیمهری در بخش «سیدالشهدای مقاومت»، و در بخش «فیلمسازان بسیجی»، نماهنگ شور آزادی اثر اسحاق مجیدی نمایش داده می‌شود.

در قسمت دوم نمایش‌ها و از ساعت ۱۴ الی ۱۸، در «بخش اصلی» مستند کوتاه کراس ساخته احمد رحمانیان، مستند کوتاه Socotra - The Invisible Island اثر Georgi Kozhuharov . Rumyana Hristova، پویانمایی وقتی پروانه ها دستخوش جریان باد می شوند اثر حنانه واحدی، در بخش «فیلمسازان بسیجی» پویانمایی راهنما اثر محمود صائمین و فیلم کوتاه داستانی ملاخدیجه یه خروس داشت به کارگردانی علی معصومی و در بخش «سیدالشهدای مقاومت» فیلم کوتاه داستانی میرا به کارگردانی امیرحسین ریاحی و نماهنگ بزک اثر داوود احمدی نمایش داده خواهد شد.

در قسمت سوم و از ساعت ۱۸ الی ۲۲ نیز در «بخش اصلی» پویانمایی «C ۱۹» حسین دهقانیان و فیلم سینمایی پینوکیو به کارگردانی سیدرضا صافی اکران می‌شود.

همزمان با برگزاری مرحله دوم شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، آثار راه‌یافته به این جشنواره به صورت همزمان در دو پلتفرم «نما فیلم» namafilm.ir و «عمار یار» ammaryar.ir اکران می‌شود.