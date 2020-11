تاثیر تدابیر ایمنی برای کاهش کووید ۱۹ در شرایط مختلف چگونه است؟

به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، در این تحقیقات که توسط محققان دانشگاه سایمون فریز در کانادا صورت گرفته، به منظور بررسی اثرگذاری تدابیر مختلف مانند فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و حباب‌های اجتماعی در شرایط مختلف، از یک مدل کامپیوتری استفاده شد.

منظور از حباب اجتماعی این است که گروهی از افراد دارای شباهت‌ها و نقاط مشترکی مانند سن یا شغل مشابه، با توافق یکدیگر مجموعه‌ای از قواعد را در رفتارها و فعالیت‌های خود رعایت کنند تا خطر ابتلا به کووید ۱۹ بین آن‌ها به یک میزان باشد و بتوانند با یکدیگر معاشرت کنند.

در این مدل از اطلاعات به دست آمده از شیوع بیماری در مجموعه‌ای از رخدادها مانند مهمانی‌ها، صرف غذا در رستوران و استفاده از حمل و نقل عمومی استفاده شد. این رخدادها به دو گروه پرخطر و کم‌خطر تقسیم شدند.

به گفته محققان احتمال آلوده شدن شخص به ویروس تا حد زیادی به میزان انتقال ویروس و مدت زمان صرف شده در هر موقعیت بستگی دارد.

بر اساس این تحقیقات، فاصله‌گذاری اجتماعی در تمام شرایط و رخدادها، در کاهش شیوع کووید ۱۹ موثر است؛ اما اثرگذاری حباب‌های اجتماعی به بالا یا پایین بودن نرخ انتقال بستگی دارد.

همچنین مشخص شد استفاده از ماسک در رخدادهای پرخطر مانند کار در ادارات شلوغ و استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی در ساعات شلوغی، تاثیر چندانی بر جلوگیری از انتقال ویروس ندارد.

به گزارش ایرنا، ویروس کرونا موسوم به «کووید ۱۹» اواسط ماه دسامبر (۲۴ آذر) در شهر ووهان در مرکز چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات‌الریه نام برده می‌شد؛ اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانس خبری تاکید کرد که اگرچه واژه همه‌گیر (pandemic) به دلیل حساسیتی که دارد نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد؛ اما ارزیابی‌های این سازمان ویروس کرونا را «همه‌گیر جهانی» شناسایی و اعلام می‌کند.

شرکت داروسازی فایزر روز ۱۹ آبان ماه اعلام کرد که این شرکت به واکسن کرونا دست یافته و این واکسن تا ۹۰ درصد در پیشگیری از ابتلا به کرونا موثر عمل کرده است. شرکت داروسازی مدرنا نیز دوشنبه ۲۵ آبان ماه اعلام کرد که واکسن تولیدی این شرکت برای کرونا تا حدود ۹۵ درصد موثر بوده و ایمنی ایجاد کرده است.

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نیز اعلام کرد چهار شرکت ایرانی، مراحل پیشرفته فاز یک و دو را در زمینه تولید واکسن کرونا طی کرده‌اند و تا دو هفته آینده وارد فاز انسانی خواهند شد. همه این حرکت‌ها مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی است و گام به گام با تایید کارشناسان سازمان جهانی بهداشت پیش خواهد رفت و قبلا نیز به صورت مکتوب، این موارد را به اطلاع آنها رسانده‌ایم.

گزارش کامل تحقیقات پژوهشگران کانادایی در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.