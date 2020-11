«بوکر ۲۰۲۰» به یک رمان اولی رسید

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، با تصمیم هیات داوران جایزه بوکر این جایزه معتبر ادبی امسال به رمان شاگی بین (Shuggie Bain) اثر داگلاس استوارت رسید.

شاگی بین اولین رمان استوارت نویسنده ۴۴ ساله اسکاتلندی-آمریکایی است، درباره داستان پسربچه‌ای ساکن گلاسکوی دهه ۸۰ که همراه با مادر معتادش در فقر زندگی می‌کند.

استوارت پس از جیمز کلمن (James Kelman)، برنده جایزه بوکر در سال ۱۹۹۴ میلادی، دومین نویسنده اسکاتلندی است که این جایزه ۵۰ هزار پوندی را از آن خود می‌کند.

جایزه بوکر به عنوان معتبرترین جایزه ادبی کشور انگلیس به هر رمانی که به زبان انگلیسی نوشته شده باشد، فارغ از ملیت نویسنده، شانس شرکت در این رقابت را می‌دهد. تنها یک شرط وجود دارد و آن هم این که رمان مذکور در یک بازه زمانی مشخص در کشور انگلیس یا ایرلند منتشر شده باشد.

در کتاب هایی که به فهرست نامزدهای نهایی این دوره از جایزه بوکر راه یافتند، به طیف وسیعی از موضوعات از تغییرات اقلیمی و سختی‌های زندگی در زیمبابوه گرفته تا زوال عقل و سربازان زن در اتیوپی پرداخته شده است. دایان کوک با برهوت جدید (The New Wilderness)، تیستسی دانگارمبگا با این پیکر سوگوار (This Mournable Body) ، آونی دوشی با شکر سوخته (Burnt Sugar) ، مازا منگسته با پادشاه سایه (The Shadow King) و براندون تیلور با زندگی واقعی (Real Life) از دیگر نامزدهای نهایی رقابت امسال بودند.

جایزه ادبی بوکر پیش از این به نام بوکر مک کانل طی سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۱ و طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ به نام جایزه من بوکر شناخته می شد. این جایزه هر سال به بهترین رمان اصلی نوشته شده به زبان انگلیسی و چاپ شده در انگلیس اهدا می شود. نویسندگان شهروند کشورهای همسود (اتحادیه ای متشکل از ۵۳ کشور) به علاوه ایرلند، آفریقای جنوبی و بعدها زیمبابوه در سال های اول تا سال ۲۰۱۴ واجد شرایط دریافت این جایزه بودند، در ادامه این جایزه طیف وسیع‌تری را در بر گرفت و هر رمانی که به زبان انگلیسی نوشته شده باشد، واجد شرایط شد.

روند انتخاب برنده جایزه با تشکیل یک کمیته مشورتی شامل یک نویسنده، دو ناشر، یک نماینده ادبی، یک کتابفروش، یک کتابدار و یک رئیس منتصب بنیاد جایزه بوکر آغاز می شود. سپس کمیته مشورتی، هیات داوران را که عضویت آن هر ساله تغییر می کند، برمی گزیند. داوران از میان منتقدان برجسته ادبی، نویسندگان، دانشگاهیان و شخصیت های برجسته عمومی انتخاب می شوند.

سال گذشته مارگارت آتوود و برناردین اواریستو به صورت مشترک برنده جایزه بوکر شده و مبلغ ۵۰ هزار پوندی این جایزه را با یکدیگر تقسیم کردند.