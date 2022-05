اعلام فهرست کوتاه جایزه «مدال کارنگی ۲۰۲۰»

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، انجمن کتابداران آمریکا دیروز (سه‌شنبه ۲۷ آبان ۹۹) فهرست نامزدهای نهایی این دوره از جایزه ادبی مدال اندرو کارنگی را اعلام کرد.

رمان سوختگی (A Burning) با موضوع سستی پیوندهای انسانی اثر مگا ماجومدار نویسنده هندی ساکن نیویورک، کتاب شماس کینگ‌کنگ (Deacon King Kong) نوشته جیمز مک‌براید که برخوردهای فرهنگی و نسلی در یکی از محله‌های بروکلین در سال ۱۹۶۹ را روایت می‌کند و رمان مرثیه‌های سرزمین مادری (Homeland Elegies) از ایاد اختر نویسنده آمریکایی پاکستانی‌تبار به فهرست کوتاه بخش ادبیات داستانی این جایزه راه یافتند.

در بخش ادبیات غیرداستانی نیز کتاب جهان در نهنگ (Fathoms: The World in the Whale) از ربکا گیگز، یک مکالمه آمریکایی (Just Us: An American Conversation) اثر کلودیا رنکین و خاطرات یک دختر از مجلس ترحیم (Memorial Drive: A Daughter’s Memoir) از ناتاشا ترتوی به عنوان نامزدهای نهایی اعلام شدند.

اسامی برندگان هر بخش ۴ فوریه ۲۰۲۱ (۱۶ بهمن ۹۹) اعلام و به هرکدام از برندگان یک جایزه نقدی ۵ هزار دلاری اهدا می‌شود.

جایزه ادبی مدال اندرو کارنگی از سال ۲۰۱۲ هرساله به بهترین آثار داستانی و غیرداستانی که آن سال در آمریکا منتشر شده باشند، اهدا می‌شود تا به مخاطبان بزرگسال در انتخاب آثار خوب و باکیفیت برای مطالعه کمک کند. در گرامیداشت باور عمیق اندرو کارنگی خَیِر و کارآفرین فقید آمریکایی به قدرت یادگیری و کتابها در اصلاح جهان، بخشی از بودجه این جایزه ادبی توسط شرکت کارنگی نیویورک تامین می‌شود.