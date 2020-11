۲ مقاله دانشگاه خلیج فارس در بین مطالب پر استناد ISI قرار گرفت

به گزارش ایرنا روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس روز دوشنبه به نقل از روح‌الله فاتحی اعلام کرد: بر اساس آخرین گزارش برگرفته از پایگاه استنادی WoS (ISI) ، دو مقاله اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس که در سال ۲۰۲۰ منتر شده است در لیست مقالات پر استناد (Highly Cited Paper) قرار گرفته است.

وی گفت: مقاله نخست را دکتر مراد علیزاده عضو هیات علمی گروه آمار و همکاران با عنوان انگلیسی The odd log-logistic Lindley-G family of distributions: properties, Bayesian and non-Bayesian estimation with applications در نشریه COMPUTATIONAL STATISTICS منتشر کرده‌اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس افزود: این مقاله تاکنون ۱۳ بار توسط سایر مستندات نمایه و در پایگاه WoS ارجاع شده است.

فاتحی عنوان کرد: مقاله دیگر توسط دکتر یاسر امینی، دکتر احسان ایزدپناه(عضو هیات علمی) و سعید اخوان (دانش آموخته کارشناسی) از گروه مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس که در نشریه JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY منتشر شده است.

وی ادامه داد: این مقاله که به بررسی عددی مشخصه‌های انتقال حرارت نانوسیال در یک میکروکانال سه‌بعدی پرداخته است،تاکنون از ۸ مقاله دیگر در پایگاه WoS استناد دریافت کرده است.

فاتحی یادآوری کرد: تاکنون ۸ مقاله از دانشگاه خلیج فارس در لیست مقالات پر استناد ISI قرار گرفته است.

موسسه اطلاعات علمی یا ISI ، موسسه‌ای با تمرکز بر علم‌سنجی و انتشارات علمی است و به پژوهشگران این امکان را می‌دهد که بدانند کدام مقاله‌ها بیشتر مورد ارجاع قرار گرفته و چه مقالاتی از این مقاله مطلبی را نقل ‌قول کرده‌اند.