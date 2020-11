سرزمین موعود: روایت رویکرد نژادپرستانه ترامپ وکارشکنی جمهوریخواهان

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، شبکه خبری سی ان ان در گزارشی به سومین کتاب باراک اوباما که قرار است هفدهم نوامبر (۲۷ آبان ماه) در آمریکا عرضه شود، پرداخت.

سی ان ان دراین گزارش با اشاره به اینکه به یک نسخه از این کتاب ۷۶۸ صفحه ای پیش از موعد انتشار آن دست یافته است، نوشت: در فصل نخست این کتاب اوباما مستقیما به تقابل با سیاست های نژاد پرستانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا پرداخته است.

سی ان ان می نویسد: اوباما در این کتاب که نخستین کتابش پس از ریاست جمهوری وی به شمار می رود ؛ صریحا به این موضوع اشاره می کند که چگونه انتخاب وی در سال ۲۰۰۸ میلادی بعنوان نخستین رئیس جمهوری سیاهپوست در تاریخ آمریکا منجر به بار آمدن موجی از تنش های تند و تفرقه افکنانه ای شد که با مانع تراشی حزب جمهوریخواه پدید آمد.

دردناک بودن ریاست جمهوری من برای جمهوریخواهان

سی ان ان در ادامه گزارش داد: اوباما در بخشی از کتاب خود می نویسد؛ « ریاست جمهوری من در سال ۲۰۰۸ میلبادی به واقع برای حزب جمهوریخواه آنچنان دردناک بود بطوریکه در همان اوایل کار دونالد ترامپ آنرا دریافته بود و با تندی ادعای صحت مکان تولد او را زیر سئوال می برد که بیانگر این نکته بود که من رئیس جمهوری مشروع آمریکا نیستم.

ترامپ وعده راه حلی برای اضطراب داشتن رئیس جمهوری سیاهپوست داد

بنابراین گزارش اوباما در ادامه این مطلب نوشته است: بعنوان یک فرد سیاه پوستی که در کاخ سفید برای میلیون ها آمریکایی حرف میزد، ترامپ وعده راه حلی برای چنین نگرانی را می داد.

سی ان ان در ادامه این گزارش نوشت: اوباما در کتابش درمورد مشکلاتی که در نحوه مدیریت کارها و کارشکنی هایی که از سمت حزب جمهوریخواه داشته اشاره می کند که در واقع ریشه در آن داشته که وی رئیس جمهوری سیاهپوست در کاخ سفید است.

تنها فرق ترامپ بادیگرسناتورهای جمهوریخواه، بی شرمی اوست

بنابراین گزارش اوباما در این کتاب که تحت عنوان «سرزمین موعود» نام دارد می نویسد: ترامپ به ادعای نژاد پرستانه خود علیه من درمیان هوادارانش که زاده خاک آمریکا نیستم ادامه می داد، دراین زمینه من فرق چندانی میان ترامپ با «جان بینر» (John Boehner) (رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان قبل از نانسی پلوسی) و یا جان مک کین وجود ندارد، همگی آنها آگاه بودند که آنچه می گویند برایشان اهمیتی ندارد، اما در حقیقت تنها تفاوت منش سیاسی ترامپ با دیگران این بود که وی فاقد شرم بود.

انتخاب بایدن بعنوان یک میانجی

تارنمای سی ان ان در ادامه می نویسد، در لابلای این کتاب دیدگاه اوباما درباره تغییر حزب جمهوریخواه (برعلیه وی ) هویدا است.

این رسانه آمریکایی می نویسد: اوباما برای رفع مشکلاتی که بعنوان یک رئیس جمهوری ساهپوست در انجام تصمیم گیری های خود با حزب جمهوریخواه داشت، جو بایدن را بعنوان فردی که سال ها تجربه در کنگره را داشت، به سمت معاونت خود برگزیده بود.

سی ان ان می نویسد: اوباما در کتاب تازه خود نوشته که حتی در تصمیم گیری مسائل روزمره داخلی نیز، حزب جمهوریخواه با وی بعنوان یک رئیس جمهوری به تقابل می پرداختند، بخصوص زمانی که جو بایدن را بعنوان معاون رئیس جمهوری که اکنون رئیس جمهوری منتخب آمریکا است، برای مذاکره با آنان از جانب خود به کنگره می فرستاد.

بنابراین گزارش اوباما در بخشی از این کتاب نوشته است: یکی از دلایلی که بایدن را به سمت معاونت خود برگزیدم این بود که وی بعنوان یک میانجی عمل می کرد، چراکه وی سال ها تجربه سناتوری در کنگره را داشته و یک فرد زیرک حقوقی بود، از این موضوع آگاه بوم که آنچه در ذهن مک کین می گذرد، مذاکره با یک معاون (سفید پوست) رئیس جمهوری، حزب جمهوریخواه را آشفته و برافروخته نمی سازد، تا آنکه اوبامای «سیاهپوست ، مسلمان سوسیالیست» (appearance of cooperation with (Black, Muslim socialist) Obama - این جمله انگلیسی بعدا حذف شود!) خواسته باشد به همان طریق آرام شاهد هرگونه همکاری از طرف مقابل باشد.

بنابراین گزارش این سومین کتاب باراک اوباما است که قرار است به زودی منتشر شود، اولین کتاب وی به نام «رویایی از پدرم» (Dream from My Father) در سال ۱۹۹۵ و دومین کتاب به نام «جرات امید» (The Audacity of Hope") در سال ۲۰۰۶میلادی ، دو سال قبل از پیروزی وی در نخستین دور ریاست جمهوری وی به چاپ رسید.

**۱۳۰۲**