شناسایی ترکیبات جدید برای درمان کووید۱۹

به گزارش روز شنبه از پایگاه خبری ساینس‌دیلی، این ساختار پروتئینی که با عنوان SKI شناخته می‌شود، در واقع گروهی از پروتئین‌های انسانی است که عملکردهای مختلف سلول‌ها را تنظیم می‌کند. در این تحقیقات مشخص شد این پروتئین‌ها در نسخه‌برداری از ساختار ژنتیکی ویروس‌ها در سلول‌های آلوده به ویروس، نقش مهمی دارند و اختلال در عملکرد آن‌ها مانع تولید مثل ویروس و در نهایت نابودی آن می‌شود.

همچنین محققان توانستند ترکیبات دارویی جدیدی را شناسایی کنند که ساختار پروتئینی SKI را هدف می‌گیرند و علاوه بر مهار ویروس کرونا، قابلیت مقابله با ویروس‌های آنفلوآنزا و خانواده فیلوویروس‌ها از جمله ویروس عامل ابولا را دارند.

محققان دانشگاه مریلند واقع در آمریکا با استفاده از مدل سازی کامپیوتری توانستند محل برقراری پیوند بین ویروس و ساختار پروتئینی SKI و همچنین ترکیبات شیمیایی که قابلیت برقراری پیوند با این ساختار را دارند، شناسایی کنند. سپس با تجزیه و تحلیل تجربی نشان دادند که این ترکیبات دارای خواص ضدویروسی هستند.

به گفته محققان، یافته‌های این تحقیقات زمینه تولید نسل جدیدی از داروهای ضد ویروس برای مقابله با ویروس‌هایی مانند آنفلوآنزا، ابولا و کرونا ویروس‌ها را فراهم می‌کند.

گزارش کامل ای این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.