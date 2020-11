به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، در جلسه صبح چهارشنبه که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی رییس جمهوری برگزار شد، علی‌ زینی‌وند با تصویب هیات وزیران، به عنوان استاندار کرمان منصوب شد.

رییس جمهوری از مردم کرمان به عنوان مردمی مؤمن، انقلابی، متدین، دانش دوست و عالِم پرور یاد کرد و افزود: این استان شهیدان والامقامی تقدیم انقلاب و ایران کرده است و چه افتخاری بالاتر از اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی با آن همه نقش ارزنده در دوران دفاع مقدس و مبارزه با تروریسم، از اهالی این دیار است.

روحانی خاطرنشان کرد: امنیت ایران و حتی امنیت منطقه و کشورهای همسایه وام‌دار رشادت‌ها و دلاوری‌های حاج قاسم سلیمانی است.

وی در ادامه، از استاندار منتخب خواست که از همه اقشار به‌ویژه از جوانان، بانوان، اقوام و مذاهب مختلف در اداره بهینه استان استفاده کند و رعایت اعتدال و اجتناب از افراط و تندروی را سرلوحه تصمیمات و اقدامات خود قرار دهد.

رییس جمهوری همچنین از زینی‌وند خواست که سلام وی را به همه مردم شریف کرمان، علما، نخبگان، دانشگاهیان و بویژه به کادر سلامت و بهداشت و درمان استان کرمان ابلاغ کند.

وی همچنین از زحمات محمدجواد فدایی استاندار پیشین کرمان قدردانی کرد.

زینی وند دارای دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران،کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی تهران وکارشناسی دبیری الهیات و معارف اسلامی ازدانشگاه ایلام میباشد.

برخی از سوابق اجرایی وی عبارتند از :

رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام

مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری ایلام (۱۳۸۴-۱۳۸۱)

مشاور در شورای عالی امنیت ملی

عضو شورای عالی اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

عضو کارگروه های اصلی تدوین سیاست های کلی نظام و مسئول کارگروه حوزه سیاست های داخلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مسئول کارگروه اصلی تدوین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه های جمعیت، انتخابات و نظام جامع قانون گزاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس کارگروه سیاسی هیئت اعزامی مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی به کشور چین سال (۱۳۹۳)

دبیر کمیته روابط بین الملل کمیسیون مقابله با تحریمهای بین المللی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

کارشناس امور بین المللی کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

رییس کارگروه روابط بین المل کمیته گفتمان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

دبیر و مسئول اطلاع رسانی ستاد مدیریت بحران ناشی از سقوط رژیم صدام در مرزهای استان ایلام در سال (۱۳۸۲)

سرپرست هیئت کارشناسی مذاکره کننده در موضوع بازگشایی مرز بین المللی مهران با هیئت عراقی، پس از سقوط رژیم صدام در سال (۱۳۸۲)

عضو گروه علمی- مطالعاتی اعزامی دانشگاه علامه طباطبایی به کشورهای ترکیه، سوریه و لبنان سال(۱۳۸۰)

عضو کارگروه تدوین نظام جامع انتخابات در وزارت کشور

عضو شورای مشورتی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

عضو هیئت مدیره موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

نماینده شرکت توسعه فن آوری اطلاعات دریایی در موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کسب عنوان مدیر نمونه کشوری در هشتمین جشنواره شهید رجایی سال (۱۳۸۳)

کسب عنوان کارمند برجسته در سال (۱۳۸۳)

عضو شورای تامین استان ایلام (۱۳۸۵-۱۳۸۱)

مسئول کمیته امنیت انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان ایلام

مدیرکل روابط عمومی و معاون مدیر کل حوزه استاندار استانداری تهران (۱۳۸۱-۱۳۸۰)

مسئول شورای مدیران روابط عمومی های ادارات کل، نهادها و سازمانهای استان تهران(۱۳۸۱-۱۳۸۰)

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه ایلام (۱۳۷۸-۱۳۷۷)

دبیر ستاد عمران مرز در استان ایلام (۱۳۸۴-۱۳۸۱)

مسئول هماهنگی ستاد پاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره در نوار مرزی استان ایلام (۱۳۸۳-۱۳۸۱)

دبیر کمیسیون ماده ۲ (رسیدگی به امور آسیب دیدگان ناشی از انفجار مین و مواد منفجره پس از جنگ در مناطق مرزی) (۱۳۸۴-۱۳۸۱)

دبیر و عضو کمیسیون کارگری در استان ایلام (۱۳۸۴-۱۳۸۱)

دبیر و عضو کمیسیون دانشجویی در استان ایلام (۱۳۸۴-۱۳۸۱)

دبیر و عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان ایلام (۱۳۸۴-۱۳۸۱)

عضو شورای فرهنگی دانشگاه ایلام (۱۳۷۸-۱۳۷۵)

عضو کمیته بهره وری دستگاههای دولتی در استان ایلام (۱۳۸۹-۱۳۸۵)

عضو کمیته تخصصی نظام پذیرش بررسی پیشنهادات در استان ایلام (۱۳۸۹-۱۳۸۶)

کارشناس مسئول آموزش و پژوهش استانداری ایلام (۱۳۸۹-۱۳۸۸)

کارشناس مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری ایلام (۱۳۸۵-۱۳۸۸)

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام در سالهای (۱۳۷۶-۱۳۷۴)

رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی اسلامی دانش آموزان شهرستان دره شهر(۱۳۷۶)

مدیر عامل روزنامه ملت ما(۱۳۹۱-۱۳۹۰)

جانشین مدیر مسئول و دبیر سیاسی روزنامه ملت

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان‌وبلوچستان و رییس شورای اطلاع رسانی این استان

وی همچنین دارای تألیفات و مقالات متعددی است :

الف) کتب

- فرصت ها و چالش های ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر، انتشارات پژوهشگاه شاخص پژوه، ( این کتاب از منابع اصلی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است) .

- خلیج فارس و توسعه آسیا ، نشر انتخاب ( این کتاب از منابع اصلی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است)

- نقش خلیج فارس در توسعه آسیا(موارد مطالعه ؛ چین، هند، ژاپن و کره جنوبی) ، رساله دکتری

- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحاد استراتژیک، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی

ب) مقالات علمی پژوهشی

۱-فرصت ها و چالش های همگرایی منطقه ای در خلیج فارس، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

۲- تحلیل امنیّت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه ژئوپلیتیک، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد

۳- حقوق اقلیت ها از سه منظر؛ اسناد بین المللی، اسلام و قانون اساسی ج.ا.ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات سیاسی جهان اسلام

۴- گفتمان جهانی اسلام و رویکرد جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست دانشگاه تهران



۵- بررسی گفتمانهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

۶- موقعیت راهبردی ژئواکونومیک خلیج فارس و رقابت قدرت ها در قرن بیست و یکم؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

۷- منطقه گرایی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی مالزی، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی و بین المللی

۸- جغرافیای فرا ملی اسلام و سیاست خارجی ج.ا.ایران؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

۹- جایگاه خلیج­فارس در رقابت قدرتهای بزرگ؛ فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی و بین المللی

۱۰- قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

۱۱- جمهوری اسلامی ایران و اندیشه جهاد در اسلام؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای روابط بین الملل

۱۲- تبیین راهبرد امنیتی آمریکا در خلیج فارس بر اساس دو رویکرد رئالیزم تهاجمی و موازنه تهدید؛ کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی نهمین همایش ملی خلیج فارس

۱۳- خلیج فارس و قدرتهای بزرگ؛ پوستر برگزیده ی مقالات علمی پژوهشی نهمین همایش ملی خلیج فارس

۱۴- منطقه خزر و جدال قدرت ها؛ تضاد و اشتراک در منافع؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشگاه تهران

۱۵- قلمرو ایران بزرگ زمینه ساز یک نظام منطقه ای، فصلنامه علمی پژوهشی سازمانهای بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک

۱۶- فرصت ها و چالش های همگرایی منطقه ای در خلیج فارس، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

۱۷- جهانی شدن و گسترش دیپلماسی شهری، ارائه شده در همایش ملی شهر جهانی، تهران

۱۸- دیپلماسی شهری و امکان شکل گیری اتحادیه فرهنگی در قلمرو ایران بزرگ فرهنگی، ارائه شده در همایش ملی شهر جهانی، تهران

۱۹- خلیج فارس و امکان استقرار نظم چند جانبه فرهنگی، ارائه شده در دهمین همایش ملی خلیج فارس

۲۰- جایگاه تاریخی خلیج فارس از منظر تجاری و استراتژیکی تا قبل از تجارت نفت، ارائه شده در دهمین همایش ملی خلیج فارس

۲۱- بیداری اسلامی و رویکرد سیاست خارجی ج.ا.ایران، ارائه شده در دومین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی ج.ا.ایران، دانشاه علامه طباطبایی

۲۲- خلیج فارس و تاثیر آن بر توسعه آسیا( مورد مطالعه؛ چین)، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا، انجمن جغرافیای ایران

۲۳- The Geo-economic position of the Persian Gulf and its impact in the Developtment of China,India Jornal of fundamental and Applied life Sciences.

ج) سایر مقالات و یادداشتهای علمی منتشره در سایتهای معتبر داخلی و بین المللی و روزنامه های کثیرالانتشار

۱- بازخوانی نقش شورای امنیت در تحولات لیبی(سایت شیعه آنلاین و تابناک)

۲- روابط ایران و آمریکا؛ ستیز یا سازش( سایت تابناک)

۳- چشم انداز بحران سوریه( سایت نگاه ما)

۴- قدرت های بزرگ و خلیج فارس(سخنرانی در گروه تخصصی مطالعات خلیج فارس، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه)

۵- کاربرد نظریه روش عامل در مذاکرات هسته ای (سایت تابناک)

۶- جهانی شدن و تاثیر آن بر فرهنگ بومی(میزگرد درفصلنامه علمی فرهنگ ایلام)

۷- خیزش های مردمی کشورهای عربی و چند ویژگی مشترک (روزنامه ملت ما)

۸- تاثیر انقلاب ارتباطات بر حاکمیت دولتها (روززنامه حیات نو)

۹- جمهوری اسلامی ایران و تحولات اخیر در خاورمیانه (روزنامه ملت ما)

۱۰- مذاکرات هسته ای؛ جستجوی تعامل زیر سایه تقابل دیدگاهها (روزنامه ملت ما)

۱۱- اقتصاد رانتجو و اجتماع رانتخواه در دولت رانتیر(سایت تابناک)

۱۲- نهضت بیداری در کشورهای عربی؛ بیم ها وامیدها

۱۳- آینده سیاسی لبنان؛ عقلانیت و آرامش یا بی تدبیری و بحران

۱۴- خلیج فارس به روایت اسناد تاریخی اعراب

۱۵- آماتورها در کسوت دیپلمات؛ ژنرالها در حاشیه (در انتقاد به بکارگیری دیپلماتهای غیر حرفه­ای در دولت احمدی نژاد)

۱۶- جمهوری اسلامی ایران و محیط پیرامونی آن

۱۷- توافق لوزان و تکانه های توازن منطقه ای

۱۸- چشم انداز بحران سوریه (سایت تحلیل ایران)