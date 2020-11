برنده مهمترین جایزه ادبی کانادا معرفی شد

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از تارنمای شبکه سی‌بی‌سی کانادا، برنده بیست‌وهفتمین دوره جایزه گیلر شب گذشته (دوشنبه 19 آبان) طی یک مراسم مجازی اعلام شد و سوونهگام تامااونگسا با اولین مجموعه داستانی خود به نام چطور لغت چاقو را تلفظ کنیم (How To Pronounce Knife) این جایزه 100 هزار دلاری را به خانه برد.

سوونهگام تامااونگسا شاعر و نویسنده 42 ساله اهل تورنتو است که در یک کمپ پناهجویی در تایلند به دنیا آمد و در یک سالگی به همراه خانواده وارد خاک کانادا شد. از این نویسنده تاکنون 4 مجموعه شعر و سه داستان کوتاه منتشر شده است.

تامااونگسا در واکنش به برد جایزه گیلر با اشاره به تجربه خود از سیستم آموزش زبان کانادا (ESL) گفت: 36 سال تمام در مدرسه لغت چاقو (Knife) را اشتباه تلفظ کردم و جایزه‌ای نگرفتم. اما این اتفاق امشب برایم افتاد.

هیات داوران جایزه گیلر در تحسین مجموعه چگونه لغت چاقو را تلفظ کنیم، آن را یک مجموعه داستانی تاثیرگذار نامیدند که تجربه مهاجرت را در نثری فوق‌العاده زیبا به تصویر می‌کشد.

چطور لغت چاقو را تلفظ کنیم از بین فهرست نامزدهای نهایی جایزه گیلر شامل داستان کوتاه اینجا تاریکی (Here the Dark) و رمان‌های ریج رانر (Ridgerunner)، گردباد قطبی (Polar Vortex) و هتل شیشه‌ای (The Glass Hotel)، به عنوان برنده انتخاب شد که هرکدام به دلیل راهیابی به فهرست کوتاه این جایزه، مبلغ 10 هزار دلار دریافت می‌کنند.

جایزه گیلر که در سال ۱۹۹۴ راه‌اندازی شد، یکی از گران‌ترین جایزه‌های ادبی دنیا و مهم‌ترین جایزه ادبیات داستانی کانادا است. این جایزه هر ساله به نویسندگان کانادایی بهترین رمان و داستان‌های کوتاهی که به زبان انگلیسی منتشر شده‌ باشند، اهدا می‌شود. برنده این جایزه ۱۰۰ هزار دلار و نامزدهای نهایی هرکدام ۱۰ هزار دلار دریافت می‌کنند.

از چهره‌های ادبی مطرح برنده جایزه گیلر می‎‌توان به آلیس مونرو و مارگارت آتوود اشاره کرد. سال گذشته ایان ویلیامز با رمان بازتولید (Reproduction) برنده این جایزه شد.