اولین برنده آفریقایی نوبل ادبیات سکوتش را شکست

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، وله سویینکا نویسنده، نمایشنامه‌نویس و شاعر ۸۶ ساله اهل نیجریه از فرصت قرنطینه و خانه‌نشینی برای نوشتن اولین رمان خود در ۵۰ سال گذشته استفاده کرده است.

سویینکا اولین برنده آفریقایی نوبل ادبیات، نخستین رمان خود را با عنوان مترجمین (The Interpreters) در سال ۱۹۶۵ منتشر کرد و دومین و آخرین رمان این نویسنده رنگین‌پوست نیز با نام فصل بی‌هنجاری (Season of Anomy) در سال ۱۹۷۳ میلادی به پیشخوان کتابفروشی‌ها آمد. کتاب ماجراهای خوشبخت‌ترین مردم زمین (Chronicles of the Happiest People on Earth) سومین رمان اوست که تا پایان امسال روانه بازار می‌شود.

انتشارات بوک‌کرفت (Bookcraft) از این رمان به عنوان یک هنرنمایی روایی یاد کرد و از برنامه‌ها برای پخش و توزیع بین‌المللی آن در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۱ میلادی خبر داد.

ناشر آثار سویینکا درباره رمان ماجراهای خوشبخت‌ترین مردم زمین می‌گوید: این رمان همه چیز دارد، از دوستی و خیانت، ایمان و بی‌وفایی، امید و بدبینی گرفته تا قتل و کتک‌کاری. همانطور که از آثار سویینکا انتظار می‌رود این رمان سرشار است از شخصیت‌های رنگارنگ، بینش‌های عمیق، تفسیرهای ظریف و کنایی و زبانی موزون.

سویینکا می‌گوید قرنطینه ناشی از شیوع کرونا به او انگیزه داد رمان جدیدی بنویسد و نمایش مرگ و سوار پادشاه را بار دیگر روی صحنه ببرد. نمایشنامه مرگ و سوار پادشاه که بر اساس حوادث واقعی نوشته شده، به تفاوت فرهنگی مردمان بومی آفریقا با استعمارگران در مقوله مرگ و زندگی می‌پردازد که با دخالت بی‌مورد نیروهای استعمار به فاجعه می‌انجامد. نسخه جدید این نمایش دسامبر امسال (آذر- دی 99) در شهر لاگوس، پایتخت سابق نیجریه، اجرا خواهد شد.

از هنر تا سیاست، سویینکا کیست؟

وله سویینکا در سال ۱۹۸۶ به عنوان یکی از بهترین نمایشنامه‌نویسانی که اثری را به زبان انگلیسی خلق کرده‌اند، نوبل ادبیات را از آن خود کرد. اما کارنامه فعالیت‌هایش تنها به دنیای ادبیات محدود نمی‌شود. وی در دهه ۶۰ میلادی در نیجریه زندانی سیاسی بود و اشعارش را قاچاقی و روی دستمال از داخل زندان به دنیای بیرون می‌فرستاد. این نویسنده پس از آزادی تبعید شد و دوباره در سال ۱۹۷۵ به نیجریه بازگشت. در سال ۱۹۹۴ پس از آن که سانی آباچا، دیکتاتور سابق نیجریه، گذرنامه این نویسنده را توقیف کرد وی بار دیگر ناچار به ترک کشورش شد و در سالهای دوری از وطن به تدریس در کشور آمریکا پرداخت. پس از مرگ آباچا زمینه بازگشت برای سویینکا فراهم شد و وی نیز فورا آمریکا را به مقصد زادگاهش ترک کرد. این نمایشنامه‌نویس پرآوازه پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، گرین کارت خود را از بین برد.

نمایشنامه مرداب‌نشینان، تبار نیرومند و مرگ و سوار پادشاه از این نمایشنامه‌نویس به ترتیب توسط محمد حفاظی، فرهاد ناظرزاده کرمانی و سام ایزدی به فارسی ترجمه شده‌اند.