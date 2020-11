اثر فیلمساز گیلانی در بین منتخبان دو سالانه جشنواره هنر و فیلم آمریکا

به گزارش روز شنبه روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به ایرنا ، «جذام» در بین منتخبین فیلم که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ انتخاب شده، به‌صورت آنلاین از تاریخ ۶ تا ۹ نوامبر در پلتفرم اختصاصی جشنواره به نمایش در خواهد آمد.

در خلاصه داستان «جذام» آمده است: در شب عروسی داماد هراسان و عصبانی وارد بیمارستان می‌شود تا عروسش معاینه پزشکی شود ولی...

فیلم کوتاه «جذام» نهمین فیلم داستانی علیمحمد اقبالدار است که کسب جایزه دوم بهترین فیلم و جایزه نخست بهترین بازیگر زن از جشنواره بین‌المللی فیلم Cinemania at the Velikaya مرکز جوانان شهر پسکوف روسیه، جایزه از جشنواره فیلم رویش (Kraut) آلمان و همچنین کاندید بهترین فیلم در جشنواره فیلم PEEKSKILL آمریکارا در کارنامه دارد.

اقبالدار که مدیرعامل شرکت تصویرسازان عصر گرانش و سرپرست گروه پخش فیلم درگاه فیلم ایران نیز هست، پیش از این فیلمهای داستانی «خود»، «حفرۀ زندگی»، «وارونۀ همیشه آرام»، «ایمان کات»، «من در آیینه»، «حس نبود»، «انتخاب» و «یاد آن مرد» را کارگردانی کرده است.

هاله رستم‌دخت، مرتضی زینل، ترمه توحیدی، تیما کریمی، رقیه دوپور و علی حاج‌علی عسگری به عنوان بازیگر در فیلم کوتاه «جذام» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

از دیگر عوامل این فیلم می‌توان علاوه بر علیمحمد اقبالدار به‌عنوان «نویسنده، کارگردان، تهیه کننده، تدوینگر و مدیرفیلمبرداری»، احمد والا «فیلمبردار»، امیرحسین گل‌محمدی «صدابردار»، علیرضا مجیدی «بازیگردان و برنامه ریز»، رسول قربانی، مرصاد میرغفاری و سعید عزیززاده «دستیاران کارگردان»، جلال سیدی‌نژاد «دستیار صدا»، ستاره کرباسی‌زاده «منشی صحنه» و علیرضا قیامی «عکاس» را نام برد.

فیلم کوتاه «جذام» علیمحمد اقبالدار که تاکنون در ۱۹ جشنواره حضور یافته، از Youth Film in Youth Center Pskov روسیه (دوجایزه)، Krauts Film Festival آلمان جایزه دریافت کرده و همچنین در PEEKSKILL Film Festival آمریکا نامزد بهترین فیلم کوتاه شده است.

این برنامه ویژه به نگاه «ماندن در خانه و امنیت» به‌صورت آنلاین برگزار خواهد شد.