به گزارش روز یکشنبه گروه دانشگاه ایرنا از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر افشین منیری، متخصص بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، هپاتیت ویروسی را یک معضل بهداشتی در جوامع دانست و گفت: این بیماری توسط ویروس های هپاتیت A, B, C, D, E ,G ایجاد می شود که نوع B, C هپاتیت مزمن ایجاد می کند و اگر تشخیص داده نشود منجر به ایجاد نارسایی کبدی و در نهایت سرطان کبد خواهد شد.

وی ادامه داد: التهاب در بافت کبد (هپاتیت) می تواند بدون علامت باشد و در صورت پیشرفت درگیری مغزی، کبدی، کلیوی و در نهایت مرگ ایجاد کند.

دکتر منیری تب، لزر، بدن درد و بی اشتهایی را از علائم هپاتیت اعلام کرد و افزود: همچنین زمانی که درگیری کبدی ایجاد شود و سلول های این عضو از بین برود، آنزیم های کبدی بالا رفته و فرد به زردی مبتلا می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه، تصریح کرد: راه های انتقال هپاتیت A و E مدفوعی و دهانی است، اما هپاتیت B, C, D, G معمولا به صورت تماس های جنسی، انتقال مادر به کودک، تزریق مواد مخدرو تزریق فرآورده های آلوده خونی منتقل می شود.

متخصص بیماری های عفونی اظهار کرد: در مورد هپایتت C با توجه به اینکه در یک سری گروه های پرخطر مثل هموفیلی، تالاسمی، افرادی که همودیالیز می شوند ومعتادان تزریقی انتقال پیدا می کند، تشخیص و غربالگری قدری مشکل تر است.

به گفته دکتر منیری، واکسیناسیون بهترین اقدام برای کنترل بیماری است که برای نوع B هپاتیت انجام می شود.

وی افزود: فرد مبتلا به هپاتیت مزمن فعال، درمان دارویی خود را باید تا آخر عمر ادامه دهد که البته درمان مطلوبی است و سیر خوبی دارد. برای هپاتیت C نیز در سالهای اخیر داروهای خوبی به بازار آمده که هم دوره بیماری را کوتاهتر می کند و هم مقبولیت درمان را افزایش می دهد.

وی با اشاره به ابتلای بدون علامت برخی افراد، عنوان کرد: این افراد ناقل هستند و باید به طور مداوم پایش شوند ولی درمان خاصی لازم نیست، فقط اطرافیان آنها حتما باید واکسینه شوند.