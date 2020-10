به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از مجله بوک‌سلر، کتاب زندگی قرمز و سفید من (My Life in Red and White) نوشته آرسن ونگر سرمربی سابق تیم فوتبال آرسنال، در اولین هفته انتشار ۳۵ هزار و ۲۹۷ نسخه فروش کرد و در صدر فهرست رسمی ۵۰ کتاب پرفروش انگلیس قرار گرفت.

پس از کتاب زندگینامه من از الکس فرگوسن سرمربی سابق شیاطین سرخ که در سال ۲۰۱۳ به صدر فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های انگلیس رسید، این دومین بار است که یک سرمربی فوتبال جایگاه نخست این فهرست را به خود اختصاص می‌دهد.

آرسن ونگر ۷۰ ساله یک بازیکن حرفه‌ای سابق و سرمربی فوتبال فرانسوی است که پست رئیس توسعه جهانی فوتبال در فیفا را به عهده دارد. او که به مدت ۲۲ سال سرمربی آرسنال بود، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و بهترین مربیان تاریخ لیگ جزیره شناخته می‌شود.